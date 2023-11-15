Среда, 15 Ноября 2023 19:33

АрмИнфо.Россия не использовала и не использует термин <Зангезурский коридор>. Об этом 15 ноября на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что применительно к региону Москва говорит о маршрутах, проходящих из Азербайджана в Нахичевань через Сюникскую область Армении. <Мы выступаем не о создании одного какого-то маршрута, а за полное разблокирование экономических и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе. Мы выступаем за то, чтобы это происходило на транспарентных, взаимовыгодных условиях, что должно соответствовать интересам Армении, Азербайджана и их соседей. Работа в данном направлении ведется в рамках трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров трех государств>, - сказала официальный представитель МИД РФ.

Она добавила, что в рамках трехсторонней рабочей группы было достигнуто твердое понимание того, что страны должны обладать суверенитетом и юрисдикцией над маршрутами, проходящими по их территории. Деятельность трехсторонней рабочей группы осуществляется на основе договоренности между лидерами России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января 2021 года, в которых четко сказано о роли пограничной службы ФСБ России по контролю за транспортным сообщением между Азербайджаном и Нахичеванью. <Все это не является новостью для Армении. Тем более удивительной была бурная реакция МИД РА на наши предыдущие комментарии по данной теме>, - сказала Захарова, добавив, что российские пограничники много лет успешно охраняют границы Армении с Ираном и Турцией.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что процесс разблокирования транспортных коммуникаций, о чем лидеры России, Армении и Азербайджана договорились в январе 2021 года, так и не доведен до конца. <На протяжении ряда лет мы вплотную подходили к принятию пакета взаимоприемлемых решений, которые давали возможность и Армении, и Азербайджану пользоваться дорожной инфраструктурой друг друга, что стало бы огромным шагом вперед к общему оздоровлению армяно-азербайджанских отношений и стабилизации ситуации на Южном Кавказе в целом, но этот шанс был упущен>, - подчеркнула Захарова.

Она отметила, что 2 июня на 12-м заседании трехсторонней рабочей группы был зафиксирован существенный прогресс в переговорах, в частности, было достигнуто общее понимание относительно восстановления и организации железнодорожного сообщения между Арменией и Азербайджаном. "Но опять армянскому руководству что-то помешало финализировать договоренности на бумаге. Мы хорошо знаем, что помешало - это "добрые" советы западных друзей нынешнего руководства в Армении", - сказала Захарова, добавив, что советы Запада мешают Армении завершить работу по разблокированию коммуникаций в Закавказье.