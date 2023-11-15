Среда, 15 Ноября 2023 18:37

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заверяет, что Ереван, своими отказами от участия в мероприятиях ОДКБ, не готовит почву для выхода из Организации. При этом, отмечает он, Ереван, в силу неспособности своих партнеров продавать ей вооружения, диверсифицирует отношения в сфере безопасности.

<К сожалению ОДКБ, вопреки своим де-юре обязательствам, надлежащим образом не отреагировала на вызовы в сфере безопасности Армении. Это повторилось многократно>, - заявил Пашинян 15 ноября в парламенте, в ходе правительственного часа отвечая на вопрос оппозиционного депутата.

Так, Агнесса Хамоян, напомнила, что на днях премьер отказался от участия в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, которое пройдет 23 ноября в столице Беларуси Минске. Ранее премьер Никол Пашинян и глава МИД Арарат Мирзоян не приняли участия в саммите СНГ в Бишкеке. От участия в очередной встрече с коллегами из стран СНГ, которая состоялась в Москве, отказался также секретарь Совбеза Армении Армен Григорян, глава армянского МО Сурен Папикян не стал принимать участие в заседании Совета министров стран ОДКБ. Параллельно Армения отозвала постпреда в ОДКБ и отказалась от запланированных учений Организации на территории республики. Депутат поинтересовалась, готовит ли Ереван почву для выхода из ОДКБ и собирается ли менять систему безопасности РА, или же, может, таким образом Пашинян <пытается <образумить> своих партнеров по ОДКБ и в частности РФ>.

По словам Пашинян, он не готовит почву для выхода из ОГДКБ. <Мы просто решили не присутствовать на указанных мероприятиях по разным причинам>, - отметил он.

Напомнив о том, что Организация хронически не выполняет свои обязательства в сфере безопасности в отношении РА, премьер указал, что для армянской общественности непонятно, почему Армения поднимает данный вопрос на каждом мероприятии, и потом, не получив ответ, продолжает принимать участие в тех же мероприятиях, оставаясь не услышанной.

При этом, по словам Пашиняна, в настоящее время Армения находится в вынужденном поиске новых партнеров в сфере безопасности, поскольку имеющиеся в силу объективных причин, не способны продавать РА оружие.

<Самая большая фундаментальная проблема состоит в том, что ОДКБ по сути де-юре отказывается фиксировать свою зону ответственности в РА>, - заявил он. В данных условиях, считает глава кабмина, своим молчаливым участием в мероприятиях Организации Армения можем присоединиться к той логике, которая ставит под сомнение территориальную целостность и суверенитет Армении, что непозволительно.

<Подобными решениями (отказами от участия -ред.) мы лишь даем время и себе и ОДКБ для того, чтобы подумать над дальнейшими действиями. Но мы не собираемся покидать ОДКБ, поскольку в этом случае возникнет определенный диссонанс>, - указал премьер РА.