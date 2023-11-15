Среда, 15 Ноября 2023 15:18

АрмИнфо.Проблема «гражданского статуса» вынужденных переселенцев из Арцаха (Нагорного Карабаха), число которых по уточненным данным составило 105 тыс 577 человек, в последнее время не покидает перечень самых актуальных и волнующих общественность тем. Дискуссии экспертов-правоведов о том, почему граждане Республики Арцах, обладающие синими армянскими паспортами, на самом деле, с правовой точки зрения, ограничены в своих гражданских правах, не утихают.

Ведь, как известно, постановлением правительства РА, нашим арцахским соотечественникам предоставлен статус временной защиты, приравниваемый к статусу беженца, а также предложено обратиться за получением гражданства республики. Разобраться с причинами и мотивами данного правительственного решения корреспонденту АрмИнфо помог начальник Службы миграции и гражданства МВД Армении Армен Казарян. В интервью агентству он прокомментировал как опасения самих арцахцев, так и мнения правоведов по поводу стартовавшего процесса.

- Г-н Казарян, 26 октября Правительство приняло постановление о том, что Армения берет под временную защиту лиц, находящихся в Армении или за ее пределами, чьим последним адресом регистрации был Нагорный Карабах, либо же они фактически проживали там и были зарегистрированы в миграционных органах Армении после 19 сентября 2023 года. Сам глава Минюста заявил, что взятые под защиту лица силой закона получают статус беженцев и гарантированные международным правом права для беженцев. У многих возник вопрос, а почему статус временной защиты, приравниваемый к статусу беженца, а не непосредственно статус беженца?

- Статус временной защиты предоставляется правительством Республики Армения в случае массового притока людей - группам иностранных граждан или лиц без гражданства, которые вынуждено покинули территорию государства соответственно своего гражданства или прежнего постоянного местожительства вследствие тотального насилия, внешней агрессии, внутренних конфликтов, массовых нарушений прав человека или других серьезных событий, нарушающих общественный порядок.

Данная практика широко применяется во всем мире и в рамках логики нашего законодательства оно является коллективным правовым инструментом применения международной защиты и признания статуса беженца. И, поскольку у нас в случае с Арцахом была именно такая ситуация - коллективное вынужденное перемещение, а именно массовый приток людей, было принято решение о предоставлении статуса временной защиты. В противном случае, нашим соотечественникам пришлось бы в индивидуальном порядке ходатайствовать о получении статуса беженца и предоставлении убежища. Это могло бы внести правовую неопределенность в течение достаточно долгого времени.

В рамках правительственного решения, лицам, взятым под временную защиту, будет предоставлено свидетельство о взятии их под временную защиту. Оно также будет основанием для того, чтобы беженцы могли бы сполна воспользоваться своими правами и обязанностями, установленными Законом.

При этом, документом, предусмотренным для выезда из Республики Армения, продолжат оставаться синие паспорта с кодом «070», которые в свое время выдавались жителям Нагорного Карабаха в качестве travel document-а [проездной документ].

- После 44-дневной войны 2020 года жители оккупированных Шуши и Гадрута требовали от правительства Армении предоставить им статус беженца, чтобы суметь защитить свои права. Им тогда было отказано в статусе, обосновывая это тем, что этот статус к ним не применим. Сегодня, как я понимаю, они также находятся под временной защитой Республики Армения. Что изменилось?

- Тогда это было обусловлено положениями пункта E, статьи 1 Женевской Конвенции от 1951 года, который гласит, что положения документа не распространяются на «лиц, за которыми компетентные власти страны, в которой они проживают, признают права и обязанности, связанные с гражданством этой страны».

По ряду причин у нас в настоящее время имеется ситуация, коренным образом отличающаяся от той, что была в 2020-м. Во-первых, этот факт массового притока людей. Конечно, после 44-дневной войны также был зафиксирован исход вынужденных переселенцев, за которым, однако, последовал обратный поток возвращенцев в Степанакерт и другие населенные пункты Нагорного Карабаха, не перешедшие под контроль Азербайджана. Помимо этого, было четкое понимание того, куда могут вернуться вынужденные переселенцы, то есть возможность их возвращения была реалистичной. Сегодня же, данная возможность, по крайней мере в краткосрочной перспективе, не реалистична. Поэтому в данных условиях положения Конвенции применимы также в отношении данной группы граждан.

- Спустя десять дней после начала боевых действий, впервые за 30 лет конфликта и по приглашению Баку, миссия ООН посетила Нагорный Карабах. Миссия прибыла в регион 1 октября, где уже фактически не оставалось армян - местных жителей. И, подводя итоги однодневного визита, проведенного под руководством постоянного координатора ООН в Азербайджане, миссия отметила, что ни от опрошенных среди местного населения (цифры были взяты, как говорится, «с потолка» - от 50 до 1 тыс. армян), ни от своих т.н. «собеседников» они якобы не услышали каких-либо сообщений о применении насилия к мирным жителям после заключения последнего перемирия. Не были, якобы, обнаружены также повреждения или разрушения гражданской и сельскохозяйственной инфраструктуры, хотя кадры из Степанакерта говорят о совершенно обратном. Не может ли эта выдумка быть основой для того, чтобы международные организации, и та же ООН, отказали в признании статуса беженца за арцахцами?

- Все релеватные международные организации, тот же Офис верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) согласились с тем, что переселенцы из Нагорного Карабаха могут быть признаны беженцами. В дни массового переселения граждан Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди лично зафиксировал «refugee situation». (Напомним, что 30 сентября Филиппо Гранди заявил, что в Армению из Карабаха уже прибыло более 100 тысяч беженцев и призвал международное сообщество срочно оказать поддержку беженцам и их принимающим сторонам - Ред.).

- Г-н Казарян, Вы сказали, что синие паспорта остаются у арцахцев со статусом беженца в качестве проездного документа. Между тем, некоторые эксперты международного права считают, что арцахцы с синими паспортами Республики Армения, решившие воспользоваться статусом беженца вне пределов страны, могут столкнуться с проблемами. Ведь иностранное государство, выдавшее разрешение на въезд в свою страну на основании синего паспорта, будет рассматривать его владельца в качестве полноценного гражданина Республики Армения. За границей не будут учитывать то, что паспорта с кодом «070» выдавались жителям Нагорного Карабаха исключительно в качестве проездного документа. А значит эти люди не смогут реализовать весь объем прав, предусмотренный для беженцев законодательством и международными конвенциями. Так ли это?

- Я попробую развеять это недопонимание. Смотрите, у нас есть государство, в которой лицу угрожает опасность. Имеется вторая страна, которая стала первой безопасной страной, в которой данное лицо получило защиту. Перебравшись в третью страну и ходатайствуя там также о получении защиты, последняя, изучив предысторию, заявит, что лицо уже получило защиту во второй стране, что означает, что пребывание в текущей стране и поиски защиты не что иное, как ошибка. В результате его вернут в ту страну, где он находился в безопасности.

- То есть, в рамках данной логики получается, что особо беспокоиться о массовом оттоке жителей Арцаха из Армении за рубеж в поисках убежища не произойдет?

- Совершенно верно! Даже, если возьмем граждан самой Армении, а не переселенцев из Нагорного Карабаха, то, при обращении за защитой другого государства, лицо будет обязано представить обоснованные опасения быть подвергнутым преследованию за принадлежность к определенной расовой, религиозной, национальной, социальной группе или за политические убеждения в стране своего гражданства. Если нет, то данное перемещение будет рассмотрено ни как поиски защиты, а вторичное миграционное перемещение и его должны будут вернуть в страну, откуда он эмигрировал.

При этом, конечно-же, третья страна вправе самостоятельно решать, одобрять или нет прошение об убежище. Не исключено, что такие случаи могут быть, но, как недавно сообщили нам европейские партнеры на заседании Совместного комитета РА-ЕС по реадмиссионным вопросам, ежегодно, 96% из порядка 2 тыс. заявлений на предоставление статуса беженца и получение убежища из Армении получают отказ.

- Если Вы не против, вернемся к вопросу о синих паспортах… Правительство предложило арцахцам получить гражданство РА. Общественность вопрошает, неужели наличие синего паспорта уже де-юре не означает гражданство РА? А правоведы интересуются – если нет, то на каком основании предоставлялись эти документы жителям Архаца? Как заявили в беседе с АрмИнфо многие из них, никакого нормативного правового акта о приобретении гражданства РА жителями Республики Арцах не принималось: паспорта, якобы, выдавались на основании устного соглашения от 1991 года, между тогдашними министрами внутренних дел Республики Армения и НКР.

- Повторюсь. Синие паспорта предоставлялись Арменией населению Нагорного Карабаха в качестве проездного документа, а не удостоверения о гражданстве. Соответствующую позицию правительство Армении представило также в ЕСПЧ в рамках дела «Чирагов против Армении», решение по которому было принято судом в 2007 году. И ЕСПЧ, при принятии решения, ссылался на соответствующее соглашение между Республикой Армения и Нагорным Карабахом от 24 февраля 1999 года. То есть соглашение не является устным, и оно есть в виде документа.

- Некоторые эксперты считают, что наличие штампа о прописке в синем паспорте смогло бы сделать «полноценным» паспорт с кодом «070», и не было бы необходимости в дополнительных расходах на процесс по предоставлению гражданства и нового документа.

- А на каком правовом основании государство может сделать человека гражданином РА? Это нельзя сделать поменяв ему штамп о прописке в паспорте. Ведь гражданство Армении приобретают, в первую очередь, в силу признания гражданства. В частности, согласно закону «О гражданстве РА», принятом в 1995 году, гражданами РА признаются жители АрмССР, постоянно проживающие на ее территории и имеющие паспорта СССР. Очевидно, что население Нагорного Карабаха не подпадает под эту категорию.

Гражданином Армении признается также ребенок, независимо от места рождения, родители которого на момент его рождения являлись гражданами Республики Армения.

В гражданство РА принимают также в соотвествии с указом Президента республики о предоставлении гражданства. В этом контексте, с правовой точки зрения, предоставление гражданства Армении жителям Республики Арцах без соблюдения данных требований, не представляется возможным.

- Тогда возникает резонный, хотя бы для меня, вопрос: если авторы данного решения по каким-либо причинам на тот момент воздержались от предоставления арцахцам «полноценного» паспорта гражданина РА, то почему не было принято решение о предоставлении специального паспорта РА, который выдается иностранцам армянского происхождения, а также другим иностранным лицам, ведущим экономическую или культурную деятельность в стране и позволяющий свободный въезд на территорию Армении и проживание без въездной визы. Эти лица со специальным статусом пребывания имеют равные с гражданами РА права и обязанности, за исключением права участвовать в выборах и права собственности на землю.

- Не могу знать.

- Из указанных Вами 105,577 вынужденных переселенцев сколько уже обратились за получением гражданства РА, учитывая что процесс стартовал лишь 6 ноября.

- За первую неделю за получением гражданства обратилось несколько десятков человек, до ста пока не доходит. А документ о предоставлении статуса временной защиты получили более 250 вынужденных переселенцев.

- Видимо, вынужденные переселенцы из Арцаха сегодня стоят перед дилеммой: что выбрать - статус беженца или же гражданство? Что это им даст и чего они могут лишиться?

- В плане прав беженцы приобретают почти те же права, что и граждане страны, за исключением политических прав - то есть права избирать и быть избранными, занимать госдолжности. В выборах органов местного самоуправления, конечно, они смогут принимать участие при наличии годичной прописки в данной общине. Они также не служат в армии.

Статус дает им также законную возможность пользоваться социальной поддержкой, предназначенной беженцам, в том числе правом на получение пенсии и т. д.

Вместе с тем, отмечу, что многое зависит и от соответствующего «дизайна» программы содействия, ведь многие программы данного характера, которые разрабатываются и осуществляются властями РА, рассчитаны на вынужденных переселенцев, вне зависимости от статуса. Даже после получения переселенцами гражданства РА, они остаются бенефициарами данных гуманитарных программ.

Приобретение гражданства РА дает им возможность пользоваться всеми «эксклюзивными» правами и свободами, предусмотренными Конституцией страны.

При этом, что важно, имущественные права являются неотъемлемой частью прав человека, и они никоим образом не связаны с наличием гражданства или статусом. В любом случае у них будет возможность обращаться в международные суды и трибуналы и требовать компенсации за утраченный дом и имущество.

- Между тем, среди арцахцев есть опасения в связи с тем, что лиц со статусом беженца могут вернуть в Арцах, если «возникнут обоснованные» предпосылки урегулирования ситуации в стране происхождения группы беженцев, или же отпадут обстоятельства, по причине которых они были признаны беженцами. Есть и те, кто считает, что гражданство РА в будущем станет преградой для возвращения в Арцах в качестве носителей политических прав. Это также может поставить крест на надежды народа Арцаха на самоопределение.

- Во всех международных документах реализация права на возвращение предполагает, как минимум, наличие трех условий - добровольности, безопасности и достоинства. А тем, кто считает, что, приняв гражданство Республики Армения, население Нагорного Карабаха тем самым отказывается от своих прав на Нагорный Карабах, советую изучить пример Боснии