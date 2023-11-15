Среда, 15 Ноября 2023 15:04

АрмИнфо.На церемонии, состоявшейся в Договорной секции Управления по правовым вопросам ООН, 14 ноября была сдана на хранение ратификационная грамота Армении о Римском статуте Международного уголовного суда.

Как сообщает пресс-служба постпредства РА в ООН, постоянный представитель Армении при ООН Мгер Маргарян вручил ратификационную грамоту директору Договорного отдела Управления по правовым вопросам ООН для передачи на хранение Генеральному секретарю ООН как хранителю Римского статута.

Сдав на хранение ратификационную грамоту, которая знаменует собой заключительный шаг в процессе присоединения к Римскому статуту, Армения становится 124-м государством-участником Международного уголовного суда.

Национальное Собрание РА на заседании 3 октября ратифицировало Римский статут Международного уголовного суда. После ратификации документа парламентом он должен быть подписан президентом страны и вступит в силу через 60 дней после завершения внутригосударственных процедур.

По словам представителя Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосяна, МУС в основном рассматривает преступления за совершение геноцида, преступления против человечности, военные преступления и преступления за агрессию. Суд может осуществлять свои функции и полномочия, как это предусмотрено в настоящем статуте, на территории любого государства-участника и, по специальному соглашению, на территории любого другого государства.

Киракосян заметил, что ратификация данного документа позволит инициировать в МУС разбирательства против Азербайджана за военные преступления, совершенные в Арцахе, где фактически произошла насильственная депортация населения, а также за агрессию против Армении. Без наличия данного документа у Армении практически не было механизмов по привлечению Баку к ответственности.

Отметим, что 17 марта текущего года МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Впрочем, армянская сторона отмечает, что ратификация документа не направлена против России. Позже источник в МИД РФ сообщал, что российская сторона предупредила армянских коллег о крайне негативных для отношений с Россией последствиях возможного присоединения к Римскому статуту. В МИД также добавили, что Москва считает неприемлемыми планы Еревана по присоединению к Римскому статуту МУС на фоне ордеров в отношении руководства РФ.