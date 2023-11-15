Среда, 15 Ноября 2023 11:14

АрмИнфо. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян, находящийся с официальным визитом в Лондоне провел ряд встреч.

Так, согласно МИД РА, Мирзоян встретился с председателем комитета по внешним связям парламента Великобритании Алишей Кэрнс. Собеседники затронули вопросы, связанные с расширением армяно-британского политического диалога, текущим сотрудничеством и его перспективами, и в этом контексте было названо ценным старт стратегического диалога Армения-Великобритания.

Глава армянского внешнеполитического ведомства представил собеседнику текущую ситуацию с безопасностью и гуманитарную ситуацию в регионе, подчеркнув важность выражения публичной и четкой приверженности всех сторон, участвующих в продвижении мирной повестки.

Мирзоян указал на важность называния произошедшего в Нагорном Карабахе своим именем и важную роль парламентских кругов в этом вопросе. Он также рассказал о шагах, предпринятых для удовлетворения первоочередных потребностей более чем 100 тысяч насильственно перемещенных арцахцев в результате этнических чисток, учиненных Азербайджаном, в том числе в сотрудничестве с международными партнерами.

Собеседники также обменялись мнениями по поводу реализации проекта "Перекресток мира", разработанного правительством РА.

В тот же день, Мирзоян принял участие в обсуждениях, организованных в Королевском институте международных отношений в Лондоне (Чатем-хаус).

В ходе встречи был обсужден широкий спектр вопросов, как в сфере отношений РА- Великобритания, так и в контексте региональных процессов.

Мирзоян подробно остановился на приоритетах внешней политики Армении, последних региональных событиях, а также ряде вопросов, связанных с участием страны на международных платформах.

Глава МИД Армении представил вниманию участников встречи позицию Республики Армения относительно установления стабильности и безопасности на Южном Кавказе, урегулирования отношений с соседями, а также возможностей, предоставляемых проектом "Перекресток мира".

Говоря о процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений и подтвердив приверженность Армении мирной повестке, глава внешнеполитического ведомства отметил, что подходы армянской стороны в основном выражаются в принципах, зафиксированных в четырехсторонней декларации, принятой в Гранаде. Министр подчеркнул важность безоговорочной приверженности Азербайджана продолжению мирного процесса на основе этих принципов и решительной поддержки международных партнеров этого процесса.

В повестку мероприятия вошли и ситуация, сложившаяся в результате этнической чистки, проведенной Азербайджаном в Нагорном Карабахе, вопросы, связанные с удовлетворением первоочередных потребностей и прав более 100 тысяч насильственно перемещенных и фактически лишенных родины армян.

Аналогичные вопросы были затронуты на встрече Мирзояна с теневым министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми.