Среда, 15 Ноября 2023 11:13

АрмИнфо. Президент Беларуси Александр Лукашенко спокойно отнесся к отказу премьер-министра Армении Никола Пашиняна приехать на сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ, которую планируется провести в Минске 23 ноября. Об этом заявила журналистам пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт,.

Отметим, что 14 ноября состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Никола Пашиняна. Стороны обсудили ситуацию на Кавказе, двусторонние отношения и повестку дня предстоящего саммита ОДКБ. Пашинян проинформировал Лукашенко, что не примет участие в работе саммита ОДКБ в Минске.

Армянский лидер уже не в первый раз отказывается принимать участие в интеграционных мероприятиях. Так, в октябре он пропустил саммит СНГ в Бишкеке.

"Президент понимает, что это дело руководителя любого государства. Приглашение было адресовано премьер-министру Армении так же, как и другим главам государств. Президенту России, например, также в ходе недавно состоявшегося телефонного разговора. Он приглашение принял', - отметила Наталья Эйсмонт, сообщает БЕЛТА

"Исходя из своего опыта и поступков в подобных ситуациях некоторых других известных политиков, президент предложил премьер-министру Армении не торопиться, не принимать поспешных решений, а серьезно обдумывать следующие шаги, которые могут быть направлены на дезинтеграцию", - резюмировала она.