Вторник, 14 Ноября 2023 16:48

АрмИнфо. Европейская народная партия призвала власти Армении освободить вице-председателя Республиканской партии Армена Ашотяна. Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель парламентской фракции "Честь имею" Национального Собрания РА Айк Мамиджанян.

"Только что политическая ассамблея крупнейшей политической партии Европы - Европейской народной партии, состоявшаяся в Европарламенте в Брюсселе, приняла срочную резолюцию под названием "Поддержка политических заключенных в условиях растущей автократии в Европе", которая, в частности, гласит: <Мы очень обеспокоены содержанием в тюрьме вице-председателя Республиканской партии Армении Армена Ашотяна при отсутствии достаточных доказательств. Более двух месяцев г-н Ашотян лишен возможности общаться с семьей>.

Кроме того, суд отклонил ходатайство его защитников об освобождении Армена Ашотяна под залог, под домашний арест и под поручительство известных членов Международного союза центристских демократов (CDI).

В той же резолюции Народная партия Европы призывает власти Армении освободить Армена Ашотяна, гарантировать справедливый и прозрачный суд и прекратить политические преследования оппонентов власти", - написал Мамиджанян.