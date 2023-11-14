Вторник, 14 Ноября 2023 15:07

АрмИнфо.Заявление Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля 13 ноября в Брюсселе после заседания Совета глав МИД стран Евросоюза в Азербайджане приняли с негодованием.

Отметим, что Боррель пригрозил Азербайджану серьезными последствиями, в случае любого нарушение территориальной целостности Армении.

В МИД Азербайджана сочли подобный подход "не отражающим реалий в регионе, неадекватным, и неприемлемым".

Обвинив ЕС в двойных стандартах, в МИД АР решили оправдаться за агрессию в отношении Арцаха, заверив, что все действия якобы "были на территории АР". Дальше больше, в Баку обвинили Брюссель в "поддержке сепаратизма".

"Усилия Евросоюза, направленные на вооружение Армении и поддержки тем самым милитаризации, препятствующей миру и стабильности в регионе, поощряют политику, которая ведет к новым конфликтам, и ответственность за это также ложится и на ЕС.

Планы использовать Европейскую мирную инициативу, предусматривающую в частности усиление военного потенциала Армении, способствуют росту напряженности в регионе. Еще раз напоминаем, что говорить с Азербайджаном на языке угроз неприемлемо, и любые недружественные действия не только не дадут положительного результата, но и получат адекватный ответ", - пригрозили в МИД Азербайджана Евросоюзу.