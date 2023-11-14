Вторник, 14 Ноября 2023 14:40

АрмИнфо. Кремль сожалеет о том, что премьер Армении Никол Пашинян не будет участвовать в предстоящем саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который пройдет 23 ноября в Минске. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если это действительно так, то можно выразить сожаление. Мы понимаем, что у каждого главы правительства или главы государства могут быть свои мероприятия в рабочем графике, свои обстоятельства. Но можно выразить лишь сожаление, потому что подобные встречи являются очень хорошим поводом для обмена мнениями, для сверки часов", - отметил представитель Кремля.

При этом, добавил он, формат Организации Договора о коллективной безопасности сохраняет свою актуальность. "И те встречи, которые организуются и проводятся в рамках ОДКБ, свидетельствуют об этом", - подчеркнул Песков, передает ТАСС.

О своем отсутствии на заседании Совета ОДКБ в Минске сам Пашинян предупредил в телефонной беседе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Он выразил надежду, что партнеры по объединению поймут это решение.

Добавим, что в начале октября премьер-министр Армении Никол Пашинян не поехал в Бишкек для участия в саммите глав СНГ. На встречу СМИД СНГ не поехал и глава МИД Армении Арарат Мирзоян.