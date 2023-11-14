Вторник, 14 Ноября 2023 14:37

АрмИнфо.Бельгийский комитет АРФ "Дашнакцутюн" отказался от встречи со специальным уполномоченным по делам диаспоры аппарата премьер-министра РА Заре Синаняном.

Так, согласно пресс-службе АРФД, 11 ноября "Комитет армян Бельгии" инициировал встречу представителей армянской общины c Заре Синаняном.

"Бельгийский комитет АРФД и все входящие в него профсоюзы отказались участвовать в этом заседании, учитывая антинациональную и раскольническую деятельность Заре Синаняна. Со дня своего назначения на должность этот представитель правительства Армении осуществлял крайне антигосударственные шаги, приложил немало усилий для принижения роли традиционных национальных организаций в диаспоре и искусственного выдвижения новых чиновников в качестве представителей общин вместо мощных структур, созданных десятилетиями.

Естественно, заказчиком этой политики является непосредственное начальство господина Синаняна из Армении, которое сегодня поставило Родину перед онтологическими проблемами", - подчеркнули в АРФД.