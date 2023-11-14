Вторник, 14 Ноября 2023 13:00

АрмИнфо. Институт Лемкина по предотвращению геноцида решительно осуждает приговор, вынесенный Азербайджаном в отношении Вагифа Хачатряна 7 ноября 2023 года о заключении в тюрьму сроком на 15 лет.

При этом Институт Лемкина призывает международное сообщество убедить режим президента Алиева немедленно освободить всех армян, находящихся под его юрисдикцией, и воздерживаться от оказания любой помощи, которая могла бы усугубить страдания жертв геноцида в Арцахе или побудить Азербайджан совершить любой незаконный акт агрессии.

В Институте напомнили, что житель Республики Арцах Хачатрян был задержан на незаконном контрольно-пропускном пункте на мосту Хакари 29 июля 2023 года, когда его эвакуировали с родины Международным комитетом Красного Креста для оказания неотложной медицинской помощи.

"Этот контрольно-пропускной пункт был установлен Азербайджаном в Лачинском коридоре в апреле 2023 года, через четыре месяца после незаконной блокады Азербайджаном того же коридора 12 декабря 2022 года. Эта блокада оставила тогдашних 120 000 жителей Арцаха без товаров и услуг первой необходимости, что представляет собой хрестоматийный пример геноцида - в результате истощения, как точно заметил бывший прокурор Международного уголовного суда г-н Луис Морено Окампо.

Похищение Хачатряна произошло до военной агрессии Азербайджана против Арцаха 19 сентября 2023 года, которая привела к резне и зверствам и последующему бегству почти 100 процентов коренного армянского населения в соседнюю Армению.

Агрессия, зверства и насильственное перемещение представляют собой тщательный геноцид древней, коренной цивилизации.

После похищения, Хачатрян был немедленно обвинен азербайджанскими властями в совершении военных преступлений во время первой Нагорно-Карабахской войны в 1990-х годах. Эти обвинения он неоднократно отрицал, и по которым Азербайджан не представил никаких независимых доказательств", - констатировали в Институте.

В этом контексте Институт Лемкина напоминает о своем "Заявлении о продолжающемся заключении Азербайджанской Республикой армянских должностных лиц Республики Арцах", опубликованном 27 октября 2023 года.

Также в Институте обратили внимание, что в ходе судебного процесса, заявления Хачатряна намеренно неправильно переводились для азербайджанской и турецкой аудитории. Кроме того, фотографии Хачатряна вызвали обеспокоенность по поводу возможного жестокого обращения с ним и ухудшения здоровья.

"Учитывая преклонный возраст г-на Хачатряна и его сердечное заболевание, которое стало причиной его экстренной эвакуации из Арцаха 29 июля 2023 года, 15-летний тюремный срок равносилен смертной казни", - отметили в Институте.

Институт Лемкина еще раз напоминает о продолжающемся и незаконном тюремном заключении восьми высокопоставленных армянских чиновников, а также оставленных на произвол судьбы десятков, а возможно, и сотен армянских гражданских пленников и военнопленных, которых вскоре может постичь та же участь, что и г-на Хачатряна, если не хуже.

В заключение Институт Лемкина призывает международное сообщество, которое, похоже, забыло о совершении зверских преступлений в Нагорном Карабахе, а также о надвигающейся угрозе вторжения в Республику Армения со стороны Азербайджана, убедить режим президента Алиева незамедлительно освободить всех армян, находящихся под его юрисдикцией.