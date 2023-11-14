Вторник, 14 Ноября 2023 12:56

АрмИнфо.По инициативе белорусской стороны состоялся телефонный разговор премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Как сообщает пресс-служба премьера РА, были обсуждены вопросы, связанные с организацией заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ, которое пройдет 23 ноября в столице Беларуси Минске.

<Премьер-министр Пашинян проинформировал президента Беларуси, что не сможет принять участие в заседании, и выразил надежду, что партнеры по ОДКБ с пониманием отнесутся к решению>, - говорится в сообщении.

Ранее премьер Никол Пашинян и глава МИД Арарат Мирзоян не приняли участия в саммите СНГ в Бишкеке. От участия в очередной встрече с коллегами из стран СНГ, которая состоялась в Москве отказался также секретарь Совбеза Армении Армен Григорян