Вторник, 14 Ноября 2023 12:52

АрмИнфо. Любая власть любого государства должна обеспечивать своих граждан паспортами и при необходимости ID-картами, но только не в Армении. С подобным заявлением 14 ноября с трибуны парламента выступил депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции <Армения> Гегам Манукян.

Он отметил, что на заседании комиссии по вопросам обороны и безопасности был поднят вопрос о сроках предоставления паспортов и ID-карт гражданам страны, на что руководитель Службы миграции и паспортов Армен Казарян заявил, что сроки неизвестны. Более того, тот же Армен Казарян, который с утра до вечера не сходит с телеэкранов, заявляет, что выданные вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха паспорта являются чисто проездным документом, и по этой причине они не могут быть назначена на различные должности в Армении.

<Но, к примеру, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, который родом из карабахского города Мартуни, очевидно, имеет такой документ, как и начальник Генерального штаба ВС Армении Эдвард Асрян, который родом из Гадрута. <На протяжении 30 лет арцахцы на передовой, как и в Джермуке и в Варденисе защищали безопасность нашей страны, и никто им не говорил, что у них всего лишь проездной документ. В то время, как эти люди в Арцахе осуществляли отчисления в обязательную накопительную систему, никто не говорил им, что они не являются гражданами Армении, и завтра они не смогут получать пенсию. То же самое касается арцахцев, которые выплачивали 1 тысячу драм в Фонд страхования военнослужащих>, - заявил депутат.