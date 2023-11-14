Вторник, 14 Ноября 2023 10:25

АрмИнфо.Мы решили усилить нашу миссию в Армении: больше наблюдателей и больше патрулей на чувствительных участках границы. Об этом заявил на брифинге, состоявшемся после заседания Совета иностранных дел Евросоюза, верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

В этом ключе он напомнил, что Европейский Совет на заседании в октябре обсудил, как укрепить сотрудничество с Арменией и поддержать ее демократически избранную власть, ее устойчивость, ее безопасность и продолжение реформ в стране.

Боррель добавил, что в ЕС изучат возможную поддержку Армении в рамках Европейского фонда мира и варианты либерализации визового режима для Армении.

"Мы должны быть очень бдительными в отношении любых попыток дестабилизации Армении, внутренней и внешней. И наше послание Азербайджану было ясным: любое нарушение территориальной целостности Армении будет неприемлемо и будет иметь серьезные последствия для качества наших отношений.

Мы призываем к возобновлению переговоров между Арменией и Азербайджаном и к работе, проделанной президентом [Европейского] Совета [Шарлем Мишелем]. Нам необходимо заключить мирный договор, и мы полны решимости продолжить свою посредническую роль", - отметил он.

Главный дипломат ЕС также сообщил, что Брюссель принял решение пригласить министра иностранных дел Армении [Арарата Мирзояна] присоединиться к ним в кулуарах следующего Совета по иностранным делам.