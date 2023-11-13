Понедельник, 13 Ноября 2023 21:01

АрмИнфо. Официальная церемония открытия нового здания посольства Армении в Великобритании состоялась 13 ноября в рамках официального визита главы армянского внешнеполитического ведомства Арарата Мирзояна в Лондон. От имени правительства Великобритании в церемонии участвовал министр государственного департамента бизнеса и торговли Тимоти Минто.

"Мы с большим удовольствием и глубокой честью собрались здесь сегодня, чтобы отпраздновать открытие нового посольства Республики Армения в Лондоне. Это посольство - маяк дружбы и сотрудничества между нашими народами, а это здание - мост, соединяющий не только наши правительства, но и наши экономики, наши культуры и наши народы. Сегодня, перерезав ленточку, мы не только объявляем об открытии здания, но и закладываем новый фундамент для углубления наших отношений.

Мы подтверждаем нашу приверженность углублению нашего политического диалога, наших экономических и культурных связей. Но также, по интересному совпадению, сразу после этой церемонии открытия мы готовимся к запуску нового уровня наших отношений - стратегического диалога между Арменией и Великобританией", - заявил Мирзоян на церемонии открытия нового посольства.

Присутствующие также сделали запись в книге почетных гостей посольства. Арарат Мирзоян, в частности, отметил: "На протяжении примерно трёх десятилетий Армения и Великобритания прилагали усилия для развития двусторонних отношений. Уверен, что новое посольство РА даст возможность в ближайшие десятилетия углубить существующие устои, раскрыв новые перспективы перед лицом современных вызовов и угроз.

Расположение посольства РА в этом здании в самом центре Лондона демонстрирует нашу готовность углубить и придать новый импульс армяно-британским отношениям на благо наших двух народов".

Ранее стало известно, что правительство Армении, в непростое для страны время, приобрело в центральной части Лондона новое здание посольства за 17 млн. 380 800 фунтов стерлингов (свыше 8 млрд. драмов). Здание, расположенное в историческом районе Сент-Джеймс и ране принадлежало швейцарской компании "Arundel AG".

В обосновании решения правительства отмечается, что здание, которое будет приобретено с правом собственности, имеет историко-культурное значение, находится в одном из самых дорогих и престижных районов Лондона, состоит из 5 этажей, имеет зал приемов. Как отмечает правительство, новое здание посольства является для Армении выгодной долгосрочной инвестицией, учитывая привлекательность рынка недвижимости Лондона и историко-культурный статус здания.