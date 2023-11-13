Понедельник, 13 Ноября 2023 20:04

АрмИнфо. Многоцелевые наступательные бронеавтомобили Bastion производства Arquus, которые Франция направила Армении, ранее предназначались для Украины, однако Киев от них, якобы, отказался. Об этом пишет интернет-портал Ouest France.

Отмечается, что власти Украины посчитали 12,5-тонные машины слабо защищенными от артиллерийского огня и противотанковых ракет.

Напоминается, что Франция в начале октября положительно отреагировала на просьбу Армении о военной помощи на фоне угрозы, исходящей от Азербайджана. А уже 22-23 октября на встрече главы французского военного ведомства Себастьена Лекорню с министром обороны Армении Суреном Папикяном в Париже было сообщено о достижении Соглашения о поставке вооружений Еревану.

"Тогда были подписаны соглашения о двустороннем сотрудничестве как прелюдия к быстрым поставкам военной техники Францией. Затем Франция завершила продажу трех радаров Thales Ground Master 200 (GM200) и подписала меморандум о взаимопонимании на поставку систем ПВО малой дальности Mistral. Второй контракт касался приобретения Ереваном биноклей ночного видения, оборудования производства Safran", - пишет источник.

При этом констатируется, что первая подтвержденная поставка касается легких бронемашин типа "Бастион", которая способна нести боевую группу из восьми солдат, обеспечивая защиту от огня стрелкового оружия и мин. Отмечается, что бронемашины после доставки в грузинский порт Поти, должны быть отгружены, а затем по железной дороге отправиться в Армению.

Также констатируется, что отправка Франции оружия в Армению не по вкусу Азербайджану, который осудил сближение Парижа и Еревана. В Баку заявили, что этот шаг Франции приведет к эскалации ситуации в регионе.

Примечательно, что устраивающий истерику по каждому оружейному контракту Армении Азербайджан сам активно вооружается. Только сегодня прошло сообщение о том, что Азербайджан дополнительно купит у Израиля системы ПВО Barak MX на сумму 1,2 млрд. долларов. До этого, Баку активно закупал вооружение в Турции и в Израиле на сотни миллионов долларов. Кроме того, вторя о необходимости мира в регионе, азербайджанские власти продолжают сыпать угрозы в адрес Армении и увеличивать оборонный бюджет.

Добавим также, что 11 ноября на полях 6-го Парижского форума мира реагируя на обвинения посла Азербайджана во Франции Лейлы Абдуллаевой в адрес Армении, армянский премьер Никол Пашинян отметил, что каждая суверенная страна имеет право иметь армию и приобретать оружие. "Азербайджан также закупает огромное количество оружия. Бюджет Азербайджана на приобретение вооружения в три раза больше, чем у Армении", - сказал он.