Понедельник, 13 Ноября 2023 18:53

АрмИнфо. Защитник прав человека Армении Анаит Манасян на встрече с послом Швейцарии в нашей стране Лукасом Розенкранцом представила послу ряд вопросов, связанных с защитой прав лиц, насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха, коснулась существующих проблем и потребностей.

Как сообщает пресс-служба ЗПЧ РА, Омбудсмен также рассказала о сборе фактов, проведенном ее офисом, и подготовке внеочередного предварительного отчета, в котором обобщены сведения о зафиксированных в результате азербайджанской агрессии смертях, пытках, надругательствах над телами, нанесении увечий и других случаях, запрещенных международным правом среди гражданского населения.

Анаит Манасян подчеркнула, что защита прав людей, насильственно переселенных из Нагорного Карабаха, является одним из приоритетов ее работы.

Отмечается, что сейчас продолжается сбор фактов и его окончательные результаты будут подведены и представлены национальным властям и международным субъектам.