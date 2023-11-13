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АрмИнфо. Защитник прав человека Армении Анаит Манасян на встрече с послом Швейцарии в нашей стране Лукасом Розенкранцом представила послу ряд вопросов, связанных с защитой прав лиц, насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха, коснулась существующих проблем и потребностей.
Как сообщает пресс-служба ЗПЧ РА, Омбудсмен также рассказала о сборе фактов, проведенном ее офисом, и подготовке внеочередного предварительного отчета, в котором обобщены сведения о зафиксированных в результате азербайджанской агрессии смертях, пытках, надругательствах над телами, нанесении увечий и других случаях, запрещенных международным правом среди гражданского населения.
Анаит Манасян подчеркнула, что защита прав людей, насильственно переселенных из Нагорного Карабаха, является одним из приоритетов ее работы.
Отмечается, что сейчас продолжается сбор фактов и его окончательные результаты будут подведены и представлены национальным властям и международным субъектам.
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|Секретарь Совбеза Армении провел телефонный разговор с секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана
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|Боррель: Главы МИД ЕС обсудят ситуацию в Газе, Украине и последние события вокруг Армении и Азербайджана
|Президент Азербайджана и глава Парламентской ассамблеи ОБСЕ обменялись мнениями о ситуации на Южном Кавказе
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|Представители АРФД подчеркнули приоритет полной защиты прав арцахских армян на встрече с лидерами ряда европейских государств
|Фонд <Доктор Лиза> направил 20 тонн гуманитарной помощи арцахским беженцам
|Армения проголосовала за резолюцию ООН, признающую незаконными израильские поселения на территориях Сирии и Палестины
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|Более 50.тыс. учебников для русских школ Армении доставлены в Ереван
|В Минобороны Армении рассказали о масштабных фортификационных работах, проводимых на передовой и в тылу
|Европейская международная организация публичного права готова поддержать конституционные реформы в Армении
|Турция отменила господдержку СМИ нацменьшинств
|РПА: пока мы не защитим интересы государства также, как свои личные, мы не будем достойны независимости
|С сегодняшнего дня запрещен въезд грузового транспорта в малый центр Еревана в дневное время
|Слова посла Ирана в Армении о необходимости обеспечения прав карабахских армян вызвали истерику в Баку
|Осенняя сессия ПА ОБСЕ состоится в Ереване с 18 по 20 ноября
|Армен Григорян и Чарльз Фрис обсудили возможности сотрудничества Армении с ЕС в оборонной сфере
|Никол Пашинян: Каждая суверенная страна имеет право на армию и приобретение вооружения
|Никол Пашинян: Если Азербайджан не откажется от принципов, принятых в рамках встречи в Брюсселе - подписание мирного договора в ближайшие месяцы станет вполне реальным
|Глава МИД: Расширенная повестка сотрудничества и региональные вопросы являются частью нашего политического диалога с Францией
|В вопросе защиты армян от агрессии Азербайджана Европа изменяет своим основополагающим принципам - евродепутат
|Секретарь СБ РА: Армения намерена начать построение сильного сотрудничества с Западом
|Опрос MPG: Почти половина респондентов видят необходимость дальнейшей борьбы за независимость Арцаха
|В Армении рaстет число сторонников евроинтеграции - опрос
|Опрос MPG: Общественность недовольна работой премьера, правительства, парламента и президента
|Москва объявит о трехсторонней встрече глав МИД РФ, Азербайджана и Армении, когда согласует сроки - МИД
|СК возбудил уголовное дело по факту многомиллионных нарушений в ЗАО <Высоковольтные электросети>
|Результаты судмедэкспертизы свидетельствуют о невиновности Левона Кочаряна - Адвокаты
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
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|Замминистра иностранных дел РА в Вильнюсе принял участие в конференции высокого уровня на тему "Будущее демократии"
|В Армении все дошкольные альтернативные образовательные программы и услуги подлежат обязательному лицензированию - МОНКС
|Пашинян считает, что провел <отличную> встречу с Макроном
|Сотрудники КГД выявили еще несколько случаев незаконного оборота наркотиков
|МИД: Армения твердо поддерживает усилия ЮНЕСКО по защите культурного наследия, особенно в пострадавших от конфликтов регионах
|Омбудсмен Арцаха обвинил главу Еврокомиссии в лицемерии
|Пашинян и Макрон обсудили процесс регулирования отношений между Арменией и Азербайджаном
|Сегодня в Ереване стартует чемпионат мира по самбо
|Адам Шифф представил законопроект, требующий немедленного освобождения всех правительственных и военных чиновников Арцаха
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Арам I призвал США оказать помощь свыше 100 тыс армянским беженцам из Нагорного Карабаха
|Ереван исключает контроль третьей страны на каком-либо участке суверенной территории Армении - Пресс-секретарь МИД РА ответила Захаровой
|Армения ведет переговоры о присоединении к иранскому порту Чабахар - Мнацакан Сафарян
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