Понедельник, 13 Ноября 2023 17:06

АрмИнфо. Законопроект о продлении срока службы Вооруженных сил Турции в Азербайджане на 1 год направлен в Великое Национальное Собрание Турции.

Как сообщают СМИ, согласно законопроекту, направленному за подписью главы государства, продолжается реализация мероприятий, предусмотренных трехсторонним заявлением, подписанным Азербайджаном, Арменией и Россией 9 ноября 2020 года.

Отметим, что турецкие военные несут службу в совместном российско-турецком мониторинговом центре.