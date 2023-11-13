Понедельник, 13 Ноября 2023 17:03

АрмИнфо. С15-го декабря национальная авиакомпания FLYONE ARMENIA открывает ежедневные рейсы в международный аэропорт Шереметьево. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

В настоящее время FLYONE ARMENIA выполняет ежедневные рейсы по маршруту Ереван-Москва-Ереван из международного аэропорта Звартноц в международные аэропорты Внуково и Домодедово.

Напомним, что FLYONE ARMENIA (www.flyone.am) была основана в 2021 году. Комитет гражданской авиации РА в октябре 2021г. выдал компании сертификат эксплуатанта воздушного судна. Компания получила двузначный код IATA 3F и трехзначный код ICAO FIE.