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 Понедельник, 13 Ноября 2023 17:03
Алина Оганесян

FLYONE ARMENIA запускает ежедневные рейсы в международный аэропорт Шереметьево

FLYONE ARMENIA запускает ежедневные рейсы в международный аэропорт Шереметьево

АрмИнфо. С15-го декабря национальная авиакомпания FLYONE ARMENIA открывает ежедневные рейсы в международный аэропорт Шереметьево. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

В настоящее время FLYONE ARMENIA выполняет ежедневные рейсы по маршруту Ереван-Москва-Ереван из международного аэропорта Звартноц в международные аэропорты Внуково и Домодедово.

Напомним, что FLYONE ARMENIA (www.flyone.am) была основана в 2021 году. Комитет гражданской авиации РА в октябре 2021г. выдал компании сертификат эксплуатанта воздушного судна.  Компания получила двузначный код IATA 3F и трехзначный код ICAO FIE.

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