Понедельник, 13 Ноября 2023 16:51

АрмИнфо. Греция, Кипр и Армения провели трехсторонние совместные образовательные тренинги сил специальных операций. Они прошли в период с 6 по 10 ноября в Аттике.

Как сообщает пресс-служба Генштаба Национальной обороны Греции, совместный тренинг является частью Плана совместных действий между Грецией, Кипром и Арменией на 2023 год, способствует повышению уровня взаимопонимания и расширению их оперативных возможностей.