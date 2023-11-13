Понедельник, 13 Ноября 2023 15:37

АрмИнфо. Министры иностранных дел ЕС обсудят ситуацию в Газе, Украине и последние события вокруг Армении и Азербайджана. Об этом 13 ноября в беседе с журналистами сообщил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель перед началом встречи.

"Сегодня мы собираемся провести встречу, посвященную трем вопросам: ситуации в Газе, Украине и вокруг Армении и Азербайджана.

Но после этого у нас будет конкретная встреча с министрами иностранных дел Западных Балкан. И в конце Совета по иностранным делам у нас будет короткая встреча с Султаном [Ахмедом] Аль-Джабером, [назначенным] президентом COP28 (Конференция ООН по изменению климата), чтобы проследить, за тем, как идет работа по решению этой климатической проблемы.

Итак, Газа, Украина, Армения/Азербайджан, COP28 и Западные Балканы.

Вчера мы работали целый день, чтобы иметь возможность выступить с заявлением от 27 государств, и я рад сообщить, что нам удалось собрать вместе 27 государств-членов для принятия совместного заявления",- отметил Боррель.