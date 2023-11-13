Понедельник, 13 Ноября 2023 15:35

АрмИнфо. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пиа Кауму на встрече в Баку обменялись мнениями о ситуации на Южном Кавказе и роли Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Как сообщает пресс-служба президента АР, Алиев заверил, что на Южном Кавказе уже возникли новые реалии и похвастался агрессией против Арцаха. Затем, по традиции он начал обвинять Армению в невыполнении якобы пунктов заявления от 9 ноября 2020 года. Хотя на деле, Азербайджан и только Азербайджан не выполнил ни один пункт этого заявления, продолжая удерживать в плену армянских военных и гражданских лиц, оккупировав всю территорию Арцаха, захватив свыше 150 тысяч кВ км суверенных территорий РА и т.д.

"В настоящее время в регионе имеются очень хорошие возможности для мирной повестки. Азербайджан является сторонником устойчивого мира на Южном Кавказе и поддерживает региональную мирную повестку дня, нормализацию отношений и подписание мирного договора с Арменией", - отметил он.

Затем, он заговорил о заселении Армении азербайджанцами, но ни словом не обмолвился о правах свыше 500 тысяч армянских беженцев из Азербайджана.

На встрече было отмечено, что Парламентская ассамблея ОБСЕ может стать эффективной платформой для построения доверия между делегациями Армении и Азербайджана.