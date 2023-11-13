Понедельник, 13 Ноября 2023 13:46

АрмИнфо. Армения проголосовала за резолюцию ООН объявляющую незаконными израильские поселения на территориях Сирии и Палестины, включая Иерусалим и Голанские высоты.

"За" - проголосовали 145 стран, в том числе и Азербайджан, "воздержались" от голосования - 18 стран, в том числе и Грузия, "против" выступил 7 стран. В частности, США, Израиль, Канада, Венгрия. Микронезия, Маршалловы острова и Науру.

СМИ также констатируют, что прошедшее голосование не будет иметь юридической силы. Это обусловлено тем, что Соединенные Штаты, проголосовавшие против резолюции, обладают правом вето.