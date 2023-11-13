|Боррель: Главы МИД ЕС обсудят ситуацию в Газе, Украине и последние события вокруг Армении и Азербайджана
|Президент Азербайджана и глава Парламентской ассамблеи ОБСЕ обменялись мнениями о ситуации на Южном Кавказе
|Мурад Папазян: Вместе с мэром Парижа потребовали освобождения 55 армянских политзаключенных, удерживаемых в Азербайджане
|Представители АРФД подчеркнули приоритет полной защиты прав арцахских армян на встрече с лидерами ряда европейских государств
|Фонд <Доктор Лиза> направил 20 тонн гуманитарной помощи арцахским беженцам
|Армения проголосовала за резолюцию ООН, признающую незаконными израильские поселения на территориях Сирии и Палестины
|На осенней сессии ПА ОБСЕ в Ереване будет обсуждена ситуация на Южном Кавказе
|Более 50.тыс. учебников для русских школ Армении доставлены в Ереван
|В Минобороны Армении рассказали о масштабных фортификационных работах, проводимых на передовой и в тылу
|Европейская международная организация публичного права готова поддержать конституционные реформы в Армении
|Турция отменила господдержку СМИ нацменьшинств
|РПА: пока мы не защитим интересы государства также, как свои личные, мы не будем достойны независимости
|С сегодняшнего дня запрещен въезд грузового транспорта в малый центр Еревана в дневное время
|Слова посла Ирана в Армении о необходимости обеспечения прав карабахских армян вызвали истерику в Баку
|Осенняя сессия ПА ОБСЕ состоится в Ереване с 18 по 20 ноября
|Армен Григорян и Чарльз Фрис обсудили возможности сотрудничества Армении с ЕС в оборонной сфере
|Никол Пашинян: Каждая суверенная страна имеет право на армию и приобретение вооружения
|Никол Пашинян: Если Азербайджан не откажется от принципов, принятых в рамках встречи в Брюсселе - подписание мирного договора в ближайшие месяцы станет вполне реальным
|Глава МИД: Расширенная повестка сотрудничества и региональные вопросы являются частью нашего политического диалога с Францией
|В вопросе защиты армян от агрессии Азербайджана Европа изменяет своим основополагающим принципам - евродепутат
|Секретарь СБ РА: Армения намерена начать построение сильного сотрудничества с Западом
|Опрос MPG: Почти половина респондентов видят необходимость дальнейшей борьбы за независимость Арцаха
|В Армении рaстет число сторонников евроинтеграции - опрос
|Опрос MPG: Общественность недовольна работой премьера, правительства, парламента и президента
|Москва объявит о трехсторонней встрече глав МИД РФ, Азербайджана и Армении, когда согласует сроки - МИД
|СК возбудил уголовное дело по факту многомиллионных нарушений в ЗАО <Высоковольтные электросети>
|Результаты судмедэкспертизы свидетельствуют о невиновности Левона Кочаряна - Адвокаты
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Гражданство или статус беженца: подводные камни выбора арцахцев
|Замминистра иностранных дел РА в Вильнюсе принял участие в конференции высокого уровня на тему "Будущее демократии"
|В Армении все дошкольные альтернативные образовательные программы и услуги подлежат обязательному лицензированию - МОНКС
|Пашинян считает, что провел <отличную> встречу с Макроном
|Сотрудники КГД выявили еще несколько случаев незаконного оборота наркотиков
|МИД: Армения твердо поддерживает усилия ЮНЕСКО по защите культурного наследия, особенно в пострадавших от конфликтов регионах
|Омбудсмен Арцаха обвинил главу Еврокомиссии в лицемерии
|Пашинян и Макрон обсудили процесс регулирования отношений между Арменией и Азербайджаном
|Сегодня в Ереване стартует чемпионат мира по самбо
|Адам Шифф представил законопроект, требующий немедленного освобождения всех правительственных и военных чиновников Арцаха
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Арам I призвал США оказать помощь свыше 100 тыс армянским беженцам из Нагорного Карабаха
|Ереван исключает контроль третьей страны на каком-либо участке суверенной территории Армении - Пресс-секретарь МИД РА ответила Захаровой
|Армения ведет переговоры о присоединении к иранскому порту Чабахар - Мнацакан Сафарян
|Эксперт: зависимость Армении от одного силового центра равносильно самоубийству
|Экс-глава Минюста: Насильственная деарменизация Арцаха затмила героическую борьбу арцахской молодежи с агрессией 19-20 сентября
|Каждая страна сама определяет уровень своего участия в том или ином мероприятии - Захарова
|Сердар Бердымухамедов: Туркменистан готов увеличить экспорт газа и электроэнергии в страны ОЭС
|В Армении расширили круг бенефициаров программы в рамках вспомогательных репродуктивных технологий
|Захарова: Россия оказывает содействие Армении и карабахским армянам в гуманитарной сфере
|Москва: Поставить точку в вопросе разблокирования региональных коммуникаций на Южном Кавказе не удается из-за отсутствия политической воли у сторон
|Все партнеры Армении, заинтересованные в установлении мира и стабильности в регионе, могут оказать содействие в активизации мирного процесса - МИД
|МИД РА: процесс делимитации армяно- азербайджанской границы должен пройти в соответствии с советскими картами 1975 года
|Пашинян выступит на Парижском форуме мира
|Ситуация в Армянском государственном университете физкультуры и спорта не может не вызывать озабоченности - министр
|Армяно-американское военное сотрудничество продолжается на высоком уровне в соответствии с планом взаимодействия - начальник ГШ
|Власти Армении приняли дополнительную 2-месячную программу по содействию вынужденным переселенцам из Арцаха
|Все ответы остались за тюлем
|Настоятель церкви Св. Аствацацин села Гарни расстрижен за самовольное покидание места службы
|Медицинские работники из Нагорного Карабаха получат право на трудоустройство без наличия соответствующих кредитов
|Армения и Италия обсудили вопросы оборонного сотрудничества
|Мирзоян поприветствовал заявление стран "Большой семерки" по ситуации на Южном Кавказе
|Читать больше
АрмИнфо. Министр юстиции РА Григор Минасян в Афинах провел встречу с главой Европейской организации публичного права (EPLO) Спиридоном Флогайтисом.
Согласно сообщению пресс-службы Минюста РА, на встрече армянский министр представил программу реформирования сферы юстиции, а также процесс конституционных реформ в Армении и возможную поддержку в этом вопросе со стороны международных партнеров.
Профессор Флогайтис отметил, что реформы в этой сфере действительно важны и Европейская организация публичного права готова поддержать происходящие в Армении конституционные реформы.
На встрече стороны договорились, что Григор Минасян примет участие в мероприятии совета директоров EPLO, который пройдет в Португалии в январе 2024 года, на котором представит ход конституционных реформ в Армении. Поддержка Европейской организацией публичного права конституционных реформ в Армении поможет успешно завершить процесс реформ в соответствии с самыми высокими европейскими стандартами. Стороны договорились привлечь к грузино- армянскому правовому форуму ведущих и опытных экспертов EPLO.
Министр и глава EPLO обсудили другие варианты сотрудничества во благо совершенствования системы правосудия в Республике Армения.
|Боррель: Главы МИД ЕС обсудят ситуацию в Газе, Украине и последние события вокруг Армении и Азербайджана
|Президент Азербайджана и глава Парламентской ассамблеи ОБСЕ обменялись мнениями о ситуации на Южном Кавказе
|Мурад Папазян: Вместе с мэром Парижа потребовали освобождения 55 армянских политзаключенных, удерживаемых в Азербайджане
|Представители АРФД подчеркнули приоритет полной защиты прав арцахских армян на встрече с лидерами ряда европейских государств
|Фонд <Доктор Лиза> направил 20 тонн гуманитарной помощи арцахским беженцам
|Армения проголосовала за резолюцию ООН, признающую незаконными израильские поселения на территориях Сирии и Палестины
|На осенней сессии ПА ОБСЕ в Ереване будет обсуждена ситуация на Южном Кавказе
|Более 50.тыс. учебников для русских школ Армении доставлены в Ереван
|В Минобороны Армении рассказали о масштабных фортификационных работах, проводимых на передовой и в тылу
|Европейская международная организация публичного права готова поддержать конституционные реформы в Армении
|Турция отменила господдержку СМИ нацменьшинств
|РПА: пока мы не защитим интересы государства также, как свои личные, мы не будем достойны независимости
|С сегодняшнего дня запрещен въезд грузового транспорта в малый центр Еревана в дневное время
|Слова посла Ирана в Армении о необходимости обеспечения прав карабахских армян вызвали истерику в Баку
|Осенняя сессия ПА ОБСЕ состоится в Ереване с 18 по 20 ноября
|Армен Григорян и Чарльз Фрис обсудили возможности сотрудничества Армении с ЕС в оборонной сфере
|Никол Пашинян: Каждая суверенная страна имеет право на армию и приобретение вооружения
|Никол Пашинян: Если Азербайджан не откажется от принципов, принятых в рамках встречи в Брюсселе - подписание мирного договора в ближайшие месяцы станет вполне реальным
|Глава МИД: Расширенная повестка сотрудничества и региональные вопросы являются частью нашего политического диалога с Францией
|В вопросе защиты армян от агрессии Азербайджана Европа изменяет своим основополагающим принципам - евродепутат
|Секретарь СБ РА: Армения намерена начать построение сильного сотрудничества с Западом
|Опрос MPG: Почти половина респондентов видят необходимость дальнейшей борьбы за независимость Арцаха
|В Армении рaстет число сторонников евроинтеграции - опрос
|Опрос MPG: Общественность недовольна работой премьера, правительства, парламента и президента
|Москва объявит о трехсторонней встрече глав МИД РФ, Азербайджана и Армении, когда согласует сроки - МИД
|СК возбудил уголовное дело по факту многомиллионных нарушений в ЗАО <Высоковольтные электросети>
|Результаты судмедэкспертизы свидетельствуют о невиновности Левона Кочаряна - Адвокаты
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Гражданство или статус беженца: подводные камни выбора арцахцев
|Замминистра иностранных дел РА в Вильнюсе принял участие в конференции высокого уровня на тему "Будущее демократии"
|В Армении все дошкольные альтернативные образовательные программы и услуги подлежат обязательному лицензированию - МОНКС
|Пашинян считает, что провел <отличную> встречу с Макроном
|Сотрудники КГД выявили еще несколько случаев незаконного оборота наркотиков
|МИД: Армения твердо поддерживает усилия ЮНЕСКО по защите культурного наследия, особенно в пострадавших от конфликтов регионах
|Омбудсмен Арцаха обвинил главу Еврокомиссии в лицемерии
|Пашинян и Макрон обсудили процесс регулирования отношений между Арменией и Азербайджаном
|Сегодня в Ереване стартует чемпионат мира по самбо
|Адам Шифф представил законопроект, требующий немедленного освобождения всех правительственных и военных чиновников Арцаха
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Арам I призвал США оказать помощь свыше 100 тыс армянским беженцам из Нагорного Карабаха
|Ереван исключает контроль третьей страны на каком-либо участке суверенной территории Армении - Пресс-секретарь МИД РА ответила Захаровой
|Армения ведет переговоры о присоединении к иранскому порту Чабахар - Мнацакан Сафарян
|Эксперт: зависимость Армении от одного силового центра равносильно самоубийству
|Экс-глава Минюста: Насильственная деарменизация Арцаха затмила героическую борьбу арцахской молодежи с агрессией 19-20 сентября
|Каждая страна сама определяет уровень своего участия в том или ином мероприятии - Захарова
|Сердар Бердымухамедов: Туркменистан готов увеличить экспорт газа и электроэнергии в страны ОЭС
|В Армении расширили круг бенефициаров программы в рамках вспомогательных репродуктивных технологий
|Захарова: Россия оказывает содействие Армении и карабахским армянам в гуманитарной сфере
|Москва: Поставить точку в вопросе разблокирования региональных коммуникаций на Южном Кавказе не удается из-за отсутствия политической воли у сторон
|Все партнеры Армении, заинтересованные в установлении мира и стабильности в регионе, могут оказать содействие в активизации мирного процесса - МИД
|МИД РА: процесс делимитации армяно- азербайджанской границы должен пройти в соответствии с советскими картами 1975 года
|Пашинян выступит на Парижском форуме мира
|Ситуация в Армянском государственном университете физкультуры и спорта не может не вызывать озабоченности - министр
|Армяно-американское военное сотрудничество продолжается на высоком уровне в соответствии с планом взаимодействия - начальник ГШ
|Власти Армении приняли дополнительную 2-месячную программу по содействию вынужденным переселенцам из Арцаха
|Все ответы остались за тюлем
|Настоятель церкви Св. Аствацацин села Гарни расстрижен за самовольное покидание места службы
|Медицинские работники из Нагорного Карабаха получат право на трудоустройство без наличия соответствующих кредитов
|Армения и Италия обсудили вопросы оборонного сотрудничества
|Мирзоян поприветствовал заявление стран "Большой семерки" по ситуации на Южном Кавказе
|Читать больше
|Гражданство или статус беженца: подводные камни выбора арцахцев
|В свое время никакого нормативного правового акта о приобретении гражданства РА жителями Республики Арцах не принималось - Геворг Даниелян
|Экс-министр обороны Армении: мы Арцах обязательно вернем, мы проиграли сражение, но не войну
|У Союза армян Украины две Родины - Давид Мкртчян
|Евродепутат: Вопрос прав армян Арцаха не может быть предметом торга для ЕС
|Читать больше
|Омбудсмен Арцаха обвинил главу Еврокомиссии в лицемерии
|Эксперт: зависимость Армении от одного силового центра равносильно самоубийству
|ЗПЧ Арцаха обратил внимание международных акторов на невозможность совместного проживания армян и азербайджанцев, опубликовав кадры снесенного памятника Шаумяну в Степанакерте
|После закупки РСЗО "Пинака" Армения приобретет в Индии системы обнаружения и подавления БПЛА - СМИ
|Ахоян в соцсети призывал составить список тех, кого нужно убить после отстранения Пашиняна от власти - СК РА
|Армен Григорян не поедет в Москву на встречу секретарей Совбезов СНГ
|Тагуи Товмасян сигнализирует о дискриминации студентов из Арцаха в армянских вузах
|С 6 ноября переселенцы из Арцаха смогут обращаться для получения гражданства Армении - МВД
|Грузинский парламентарий: Мы хотим, чтобы Тбилиси стал местом, где будет подписан великий мирный договор между Ереваном и Баку
|Политолог: Деарменизация Арцаха - один из сценариев международного заговора, который пытаются повторить в секторе Газа
|Детектив не звонит дважды
|Предложенная Арменией концепция <Перекресток мира> направлена, в первую очередь, на формирование в регионе атмосферы мира - спикер
|Премьеры Армении и Азербайджана провели встречу в Грузии
|Захарова: Все более очевидным становится ошибочность ставки Еревана на западное посредничество в деле армяно-азербайджанской нормализации
|Мы должны работать, прежде всего, над улучшением наших отношений в нашем регионе - Пашинян о напряженности в отношениях с РФ