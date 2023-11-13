Понедельник, 13 Ноября 2023 12:26

АрмИнфо. Министр юстиции РА Григор Минасян в Афинах провел встречу с главой Европейской организации публичного права (EPLO) Спиридоном Флогайтисом.

Согласно сообщению пресс-службы Минюста РА, на встрече армянский министр представил программу реформирования сферы юстиции, а также процесс конституционных реформ в Армении и возможную поддержку в этом вопросе со стороны международных партнеров.

Профессор Флогайтис отметил, что реформы в этой сфере действительно важны и Европейская организация публичного права готова поддержать происходящие в Армении конституционные реформы.

На встрече стороны договорились, что Григор Минасян примет участие в мероприятии совета директоров EPLO, который пройдет в Португалии в январе 2024 года, на котором представит ход конституционных реформ в Армении. Поддержка Европейской организацией публичного права конституционных реформ в Армении поможет успешно завершить процесс реформ в соответствии с самыми высокими европейскими стандартами. Стороны договорились привлечь к грузино- армянскому правовому форуму ведущих и опытных экспертов EPLO.

Министр и глава EPLO обсудили другие варианты сотрудничества во благо совершенствования системы правосудия в Республике Армения.