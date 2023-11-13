Понедельник, 13 Ноября 2023 11:38

АрмИнфо. Турция отменила государственную финансовую поддержку для СМИ, принадлежащих национальным меньшинствам. Об этом сообщает информационное агентство Ermeni Haber.

"Действующая в Турции медиа-рекламная организация на последнем заседании правления, состоявшемся в 2023 году, так и не приняла решения об оказании поддержки СМИ меньшинств, проживающих в стране.

Таким образом, стало ясно, что армянская, греческая и еврейская пресса не будет поддержана. Похожая практика была и в 2020 году", - пишет агентство.

Согласно источнику, на данный момент организация не предоставляет рекламу прессе меньшинств, но в течение последних 10 лет ежегодно на заседании правления принималось решение об оказании материальной помощи "газетам, издаваемым для общества со статусом меньшинства в рамках Лозаннского мирного договора".

Отмечается, что в 2021 году сумма, предоставленная упомянутым меньшинствам, составила 350 000 турецких лир, а в 2022 году - 300 000 лир.