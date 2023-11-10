Пятница, 10 Ноября 2023 19:15

АрмИнфо. Армения намерена начать построение сильного сотрудничества с Западом. Об этом 10 ноября в Брюсселе на форуме Армения - Европейский Союз заявил секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян.

По его словам, это сотрудничество должно быть многослойным: на уровне исполнительной, законодательной ветвей власти, а также на

уровне экономического взаимодействия. Григорян подчеркнул, что в последнее время идет активный диалог с ЕС и с рядом стран Европейского Союза, открылись новые возможности, в том числе, в вопросе безопасности, чего еще несколько лет назад никогда не было. В качестве примера Григорян привел Францию, с которой в сфере военного сотрудничества заметен существенный прогресс. <Имеются все предпосылки для того, чтобы уровень сотрудничества с ЕС и его отдельными государствами в вопросе безопасности был более чем ощутимо повышен>, - сказал секретарь СБ РА, отметив при этом, что под безопасностью понимается не только военно- техническое сотрудничество. Даже экономическое сотрудничество, продолжил Григорян, несут в себе элементы безопасности. Армения готова к этому. Он напомнил слова премьер-министра РА Никола Пашиняна о том, что Армения готова к сотрудничеству с Европой ровно настолько, насколько к этому готова Европа.

Секретарь СБ указал на активное участие ЕС в урегулировании отношений между Арменией и Азербайджаном. Он, в частности, подчеркнул важность четырехсторонней встречи в Гранаде с участием главы Европейского Совета Шарля Мишеля, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и премьер-министра РА Никола Пашиняна в контексте шагов по установлению в регионе мира и стабильности. Григорян также напомнил о встрече Пашиняна с главой Еврокомиссии фон Урсулой дер Ляйен и принятие ими совместного заявления, в котором подчеркивается, что отношения РА с ЕС строятся на основе общих ценностей.