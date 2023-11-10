Пятница, 10 Ноября 2023 19:06

АрмИнфо.В Армении рaстет число сторонников евроинтеграции. Об этом говорят результаты опроса населения, проведенного компанией MPG.

Согласно данным социологов, преобладающая часть опрошенных (40%) полагают, что Армении следует поддерживать равнозначные отношения со всеми центрами влияния, тогда как 17% считают, что наиболее верным будет европейский курс, 14% - указывают на необходимость укрепления связей с Россией, 13% - с США.

В ноябре прошлого года большинство (44,5%) также выступало за равные отношения. Однако тогда за укрепление связей с ЕС выступало всего 9% опрошенных, но число граждан, считающих верным курс на Россию, было несколько выше - 17,4%. Годом ранее за развитие отношений с США выступили 15,5%.

При этом военную помощь более всего респонденты ожидают получить от Франции (41%), на военную помощь из России рассчитывают 14,4%, из Ирана - 18,7%, Индии - 21,3% и Китая - 1,8%.

В начале года львиная доля опрошенных считала, что Армения может получить военную помощь от Ирана (40,1%), далее следует Франция (34,2%), Россия (30%), Индия (25,6%), Китай (5,1%).

Отметим, что опрос проводился посредством телефонных звонков жителям Еревана и областей в период с 1 по 4 ноября 2023 года, объем выборки составил 1100 человек, ошибка выборки +/- 3%.

Напомним, что в 2011 году MPG стала официальным представителем в Армении Международной ассоциации Gallup. С 2003 года MPG, работая на рынке социологических и маркетинговых исследований, реализовала более 800 проектов различного масштаба.