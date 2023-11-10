Пятница, 10 Ноября 2023 19:05

АрмИнфо.Превалирующая часть общественности Армении недовольна работой премьер-министра, правительства, парламента и президента. Подобные выводы можно сделать, опираясь на итоги проведенного опроса консалтинговой компании MPG <Перекресток>, отражающей отношение общественности к внутриполитической ситуации в стране и вопросам обороны.

Представляя результаты исследования, глава компании MPG Арам Навасардян сообщил, что 52,6% опрошенных не одобряют работу премьер-министра Армении Никола Пашиняна, довольны работой премьера 34,2%, а 13,2% - затруднились ответить на этот вопрос.

В ситуации с правительством ситуация почти аналогична. В частности, 57,7% - негативно оценивают работу правительства, 29,1% - вполне довольны, 13,2% затруднились ответить.

Однако, более всего недовольны опрошенные деятельностью Национального Собрания. 64,2% респондентов негативно оценили работу законодательной власти, 22,2% отметили, что довольны, 13,6% - затруднились ответить.

При этом деятельность президента положительно оценили 23% опрошенных, 53,7% - недовольны, число затруднившихся с ответом составило 23,3%.

На вопрос насколько доверяете премьер-министру 35,5% отметили, что вообще не доверяют, 18,6% - скорее не доверяют. Скорее доверяют 13,2%

и полностью доверяют 20,4% опрошенных.

При этом необходимо отметить, что 23,3% респондентов считают, что для разрешения внутриполитической ситуации необходимо проведение внеочередных парламентских выборов, 18,1% - отметили, что скорее нужно, 14,1% - скорее не нужно, 33,7% и вовсе не видят в этом необходимости, 10,8% затруднились ответить.

Но если бы в ближайшее воскресенье состоялись бы выборы, то 23,5% опрошенных не приняли бы участия, 3% не отдали бы голос ни за одного из кандидатов, 30,1% - затрудняются ответить, кого бы поддержали, 13,8% - отказались отвечать. Меж тем, в контексте политических сил 15,6% отдали бы свои голоса за <Гражданский договор>, 4,7% - за блок <Армения>, 2,5% - за <Общественный голос>, 2,1% - за <Процветающую Армению>, 2% - за партию <Республика>, 1,2% - за <Честь имею> и 0,4%

- за <Национально- демократический полюс>.

Отметим, что опрос проводился посредством телефонных звонков жителям Еревана и областей в период с 1 по 4 ноября 2023 года, объем выборки составил 1100 человек, ошибка выборки +/- 3%.

Напомним, что в 2011 году MPG стала официальным представителем в Армении Международной ассоциации Gallup. С 2003 года MPG, работая на рынке социологических и маркетинговых исследований, реализовала более 800 проектов различного масштаба.