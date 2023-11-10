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АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал <отличными> переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Ранее в Елисейском дворце состоялась встреча премьер-министра Никола Пашиняна и президента Франции Эммануэля Макрона.
<Мы обсудили вопрос углубления исключительно дружеских отношений>, - написал в своем микроблоге в Х Пашинян. Глава кабмина РА также подчеркнул, что он и президент Франции обсудили сотрудничество с ЕС, а также вопросы, связанные с ситуацией на Южном Кавказе.
|Секретарь СБ РА: Армения намерена начать построение сильного сотрудничества с Западом
|Опрос MPG: Почти половина респондентов видят необходимость дальнейшей борьбы за независимость Арцаха
|В Армении рaстет число сторонников евроинтеграции - опрос
|Опрос MPG: Общественность недовольна работой премьера, правительства, парламента и президента
|Москва объявит о трехсторонней встрече глав МИД РФ, Азербайджана и Армении, когда согласует сроки - МИД
|СК возбудил уголовное дело по факту многомиллионных нарушений в ЗАО <Высоковольтные электросети>
|Результаты судмедэкспертизы свидетельствуют о невиновности Левона Кочаряна - Адвокаты
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Гражданство или статус беженца: подводные камни выбора арцахцев
|Замминистра иностранных дел РА в Вильнюсе принял участие в конференции высокого уровня на тему "Будущее демократии"
|В Армении все дошкольные альтернативные образовательные программы и услуги подлежат обязательному лицензированию - МОНКС
|Пашинян считает, что провел <отличную> встречу с Макроном
|Сотрудники КГД выявили еще несколько случаев незаконного оборота наркотиков
|МИД: Армения твердо поддерживает усилия ЮНЕСКО по защите культурного наследия, особенно в пострадавших от конфликтов регионах
|Омбудсмен Арцаха обвинил главу Еврокомиссии в лицемерии
|Пашинян и Макрон обсудили процесс регулирования отношений между Арменией и Азербайджаном
|Сегодня в Ереване стартует чемпионат мира по самбо
|Адам Шифф представил законопроект, требующий немедленного освобождения всех правительственных и военных чиновников Арцаха
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Арам I призвал США оказать помощь свыше 100 тыс армянским беженцам из Нагорного Карабаха
|Ереван исключает контроль третьей страны на каком-либо участке суверенной территории Армении - Пресс-секретарь МИД РА ответила Захаровой
|Армения ведет переговоры о присоединении к иранскому порту Чабахар - Мнацакан Сафарян
|Эксперт: зависимость Армении от одного силового центра равносильно самоубийству
|Экс-глава Минюста: Насильственная деарменизация Арцаха затмила героическую борьбу арцахской молодежи с агрессией 19-20 сентября
|Каждая страна сама определяет уровень своего участия в том или ином мероприятии - Захарова
|Сердар Бердымухамедов: Туркменистан готов увеличить экспорт газа и электроэнергии в страны ОЭС
|В Армении расширили круг бенефициаров программы в рамках вспомогательных репродуктивных технологий
|Захарова: Россия оказывает содействие Армении и карабахским армянам в гуманитарной сфере
|Москва: Поставить точку в вопросе разблокирования региональных коммуникаций на Южном Кавказе не удается из-за отсутствия политической воли у сторон
|Все партнеры Армении, заинтересованные в установлении мира и стабильности в регионе, могут оказать содействие в активизации мирного процесса - МИД
|МИД РА: процесс делимитации армяно- азербайджанской границы должен пройти в соответствии с советскими картами 1975 года
|Пашинян выступит на Парижском форуме мира
|Ситуация в Армянском государственном университете физкультуры и спорта не может не вызывать озабоченности - министр
|Армяно-американское военное сотрудничество продолжается на высоком уровне в соответствии с планом взаимодействия - начальник ГШ
|Власти Армении приняли дополнительную 2-месячную программу по содействию вынужденным переселенцам из Арцаха
|Все ответы остались за тюлем
|Настоятель церкви Св. Аствацацин села Гарни расстрижен за самовольное покидание места службы
|Медицинские работники из Нагорного Карабаха получат право на трудоустройство без наличия соответствующих кредитов
|Армения и Италия обсудили вопросы оборонного сотрудничества
|Мирзоян поприветствовал заявление стран "Большой семерки" по ситуации на Южном Кавказе
|Туркменистан будет экспортировать природный газ в Ирак
|Азербайджанские вандалы снесли памятник Степану Шаумяну в оккупированном Степанакерте
|Анкара раскритиковала доклад Еврокомиссии по Турции
|The Guardian: Проекты British Petroleum помогли финансировать военную агрессию Азербайджана в отношении Арцаха
|ЗПЧ Арцаха обратил внимание международных акторов на невозможность совместного проживания армян и азербайджанцев, опубликовав кадры снесенного памятника Шаумяну в Степанакерте
|Правоохранительные органы Армении обнаружили и задержали сына бывшего губернатора Сюникской области республики
|Заседание правительства Армении 9 ноября началось с минуты молчания
|Пожарно-спасательным отрядам Армении пока не удается справится с огнем в Национальном парке Дилижана
|Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о членстве с Украиной и Молдовой, а Грузии предоставить статус кандидата
|Омбудсмен Армении на форуме в Копенгагене подняла вопрос о правах насильственно переселенных из Нагорного Карабаха
|Страны <Большой семерки> выразили серьезную обеспокоенность гуманитарными последствиями изгнания армян из Нагорного Карабаха Азербайджаном
|Жозеп Боррель обсудил с Мелани Жоли участие канадской стороны в гражданской миссии ЕС в Армении
|По главным улицам пустого Степанакерта Алиев устроил военное шоу
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|После закупки РСЗО "Пинака" Армения приобретет в Индии системы обнаружения и подавления БПЛА - СМИ
|Очередной обвиняемый в госизмене был отпущен на свободу в зале суда, после года заключения
|Информация о 16 армянских пленных, удерживаемых Азербайджаном, передана их семьям через ЕСПЧ
|Глава Комиссии по телевидению и радио РА принял содокладчиков Мониторинговой комиссии ПАСЕ
|Мгер Григорян рассказал Луису Боно перспективы развития региона в результате реализации проекта <Перекресток мира>
|Дипломат: Режим Алиева должен заплатить за этнические чистки в Арцахе
|Читать больше
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|Омбудсмен Арцаха обвинил главу Еврокомиссии в лицемерии
|Эксперт: зависимость Армении от одного силового центра равносильно самоубийству
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