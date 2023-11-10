Пятница, 10 Ноября 2023 12:56

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал <отличными> переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Ранее в Елисейском дворце состоялась встреча премьер-министра Никола Пашиняна и президента Франции Эммануэля Макрона.

<Мы обсудили вопрос углубления исключительно дружеских отношений>, - написал в своем микроблоге в Х Пашинян. Глава кабмина РА также подчеркнул, что он и президент Франции обсудили сотрудничество с ЕС, а также вопросы, связанные с ситуацией на Южном Кавказе.