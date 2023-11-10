Пятница, 10 Ноября 2023 09:59

АрмИнфо. Католикос Великого Дома Киликийского Арам I призвал США использовать американское лидерство для оказания помощи свыше 100 тыс армянским христианским беженцам из Нагорного Карабаха. Как передает Армянский национальный комитет Америки (ANCA), об этом Арам I заявил в ходе встречи со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном и почетным спикером Нэнси Пелоси.

<Мы тепло приветствуем конструктивные обсуждения Его Святейшества с лидерами Конгресса, в том числе, со спикером Джонсоном и бывшим спикером Пелоси>,- заявил исполнительный директор ANCA Арам Амбарян, добавив, что Арам I является глобальным послом армянских устремлений и межконфессионального взаимопонимания, он представляет собой мощный голос справедливости в Вашингтоне и столицах по всему миру.

Армянский понтифик находился на Капитолийском холме по приглашению члена Палаты представителей Адама Шиффа. После встреч в Капитолии Его Святейшество вознес молитву на сегодняшней сессии Палаты представителей США, в которой он призвал помнить о более ста тысяч армянских беженцах, которые недавно были вынуждены покинуть свою многовековую родину - Нагорный Карабах.

Член палаты представителей Адам Шифф, приветствуя Арама I в Конгрессе, отметил, что <его непоколебимая приверженность ценностям веры и сострадания воплощает дух энергичной армянской общины>. Конгрессмен подчеркнул, что поддержка Его Святейшества в вопросах защиты прав человека, участие в нескольких образовательных и культурных инициативах, а также продвижение межконфессионального взаимопонимания оставили неизгладимый след, сделав мир лучшим местом для всех.

Арам I прибыл в Вашингтон в начале этой недели, что стало его первой остановкой в Восточную епархию.