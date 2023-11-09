Четверг, 9 Ноября 2023 18:00

АрмИнфо. Каждая страна сама определяет уровень своего участия в том или ином мероприятии. Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова, прокомментировала 9 ноября в ходе брифинга отсутствие секретаря Совбеза Армении на 11-ой встрече секретарей Совбезов СНГ в Москве 8 ноября.

На уточнение журналиста, пыталась ли Москва прояснить отсутствие секретаря Совбеза РА на встрече, Захарова, в частности, сказала: "Нам здесь нечего было прояснять потому, что он с одной стороны собирался, потом сказал, что не может из-за изменения графика. Мы видели, что он принимал в Ереване старшего советника Госдепа США по Южному Кавказу. Ну, выводы сами делайте".

Дипломат также обратила внимание, что Армения на мероприятии и была представлена на уровне посла РА в России. "А уровень определяет само государство", - резюмировала представитель российского МИД.