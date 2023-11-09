Четверг, 9 Ноября 2023 15:23

АрмИнфо. Все партнеры Армении, которые заинтересованы в установлении мира и стабильности в регионе, могут оказать содействие в активизации мирного процесса. Об этом 8 ноября журналистам заявил заместитель министра иностранных дел РА Ваан Костанян.

Он отметил, что одним из направлений для достижения мира может стать предложенная Ереваном инициатива <Перекресток мира>, в котором содержатся видения Армении по разблокированию транспортных коммуникаций региона. Данная инициативы поднимается и обсуждается со всеми международными партнерами.

Коснулся дипломат и проблемы армянских военнопленных и других удерживаемых Азербайджаном лиц армянской национальности. По его словам, Ереван прилагает все усилия для их вовзращения. "В частности МИД, поднимает вопрос незаконного удерживания наших соотечественников Азербайджаном на всех международных платформах", - сказал Костанян, добавив, что правовые процессы запущены в Европейском суде по правам человека, Международном суде ООН. <МИД использует все ресурсы для скорейшего возвращения всех удерживаемых, в том числе и бывших карабахских чиновников>, - подчеркнул Костанян.