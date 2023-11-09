Четверг, 9 Ноября 2023 15:21

АрмИнфо. Процесс делимитации и демаркации армяно- азербайджанской границы должен пройти в соответствии с советскими картами 1975 года. Об этом 9 ноября журналистам заявил заместитель министра иностранных дел РА Ваан Костанян.

По его словам, все проблемы, в том числе, и анклавов, должны рассматриваться в правовой плоскости, в частности, в соответствии с законодательством советского периода. Замминистра отметил, что не только у Баку имеются вопросы к анклавам, но Ереван поднимает проблему четырех сел в Тавушской области страны.

Отвечая на вопрос о том, на каком основании власти страны в вопросе территориальной целостности государства ориентируются на энциклопедию уже несуществующей страны, Костанян указал на необходимость понятия всего правового процесса. В соответствии с Алматинской декларацией 1991 года, республики бывшего СССР признаны независимыми государствами в пределах своих административных границ. Тот факт, что создана комиссия по делимитации и последующей демаркации границ, говорит о всей серьезности намерений армянской стороны. Этот вопрос должен стать краеугольным в процессе заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном. <Армения заинтересована в заключении договора об урегулировании отношений с Азербайджаном, однако есть ряд вопросов, по которым стороны должны еще сблизить позиции>, - сказал замминистра иностранных дел РА.

Отметим, что 8 ноября МИД Азербайджана выступил с заявлением, в котором отмечается, что <Армения еще не вернула Азербайджану восемь сел>. Аналогичные претензии в адрес Еревана 7 октября озвучил президент этой страны Ильхам Алиев в телефонном разговоре с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в рамках разработки мирного договора Ереван и Баку согласовали три основных принципа. В частности, стороны согласились провести делимитацию границы на основании Алма-Атинской декларации. Он подчеркнул, что в этом вопросе важно наличие карт, которые отражают реальность того времени. Армянский премьер указал на наличие этих карт.