Arminfo.info



 Четверг, 9 Ноября 2023 15:00
Алина Оганесян

Все ответы остались за тюлем

Все ответы остались за тюлем

АрмИнфо. После громкой в хорошем смысле слова премьеры моноспектакля Елены Варданян <Я дочь Распутина> в Литве  (в рамках фестиваля Atspindys), представление показали на родине режиссера - в Армении.

Ереванская премьера состоялась на сцене Малого театра (NCA) в рамках Международного фестиваля моноспекталей Armmono+. Спектакль был поставлен по мотивам пьесы армянского драматурга Рафаэля Акопджаняна. Роль Марии Распутиной - дочери Григория Ефимовича Распутина - исполнила актриса Ереванского русского драматического театра им. К. Станиславского Лиля Мукучян.

Стоит отметить, что это не первый творческий тандем Елены Варданян и Лили Мукучян.  Первая их совместная работа - моноспектакль <Варечка> по мотивам новеллы Григория Константинопольского <Бешеная Балерина> принес актрисе Приз V Международного фестиваля малых форм <Островский-Fest> в Кинешме <За лучшую женскую роль>.

По словам автора пьесы Рафаэля Акопджаняна, <Я дочь Распутина> была написана в 2003 году в Мексике, через год, в 2004г. ее поставил в Варшаве польский режиссер Сильвестер Бирага. Через 20 лет он вновь обратился к этой пьесе, показав ее уже словацкому зрителю.  И, примечательно, что премьера в Ереване состоялась в один день  и одно время с премьерой в Словакии. <Театральная логика подсказывает, что встретятся две разные <дочери Распутина!>, - отметил драматург.

Как прошла премьера в Словакии нам неизвестно, но в Армении спектакль ждали с явным интересом. Зал театра был переполнен, требовались дополнительные места, чтобы уместить всех желающих в небольшом пространстве NCA. Однако ничего удивительного о представлении сказать нельзя - актриса Лиля Мукучян была как всегда неподражаема и великолепна в роли, которую исполняла, в которой прожила от начала и до конца спектакля. Страсти, бушующие в героине, моментально сменялись кротостью, чувство собственного достоинства - падением, полным отчаянием, чувство победы - полным ощущением своего проигрыша, безысходностью.

Действия на сцене проходили за тюлем, что еще более подчеркивало неспособность до конца разгадать истинные мотивы, истинные чувства и отношение Марии Распутиной к своему отцу, к себе, своей жизни и будущему. Много вопросов возникло, хотя сказано было все. Все ответы остались за тюлем, в комнате Марии Распутиной, где пишется книга об отце, где стоят его портреты, где предаются проклятию убийцы отца, и вроде вся жизнь, все ее сущность посвящена  ему, но только все еще осталось загадкой - об этом ли так горько проливались слезы дочери Распутина?

Отметим, что спектакль <Я дочь Распутина> является четвертой режиссерской работой актрисы Елены Варданян. В списке ее работ спектакли <В ожидании его> (по мотивам пьесы Михаила Хейфеца), <Бред вдвоем> (Эжен Ионеско) и <Варечка> (Григорий Константинопольский).

Над <Дочерью Распутина> работали также художник Тигран Арутюнян, художник по свету Айк Агабекян, художник по звуку Никита Монахов.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Армения ведет переговоры о присоединении к иранскому порту Чабахар - Мнацакан СафарянАрмения ведет переговоры о присоединении к иранскому порту Чабахар - Мнацакан Сафарян
Эксперт: зависимость Армении от одного силового центра равносильно самоубийствуЭксперт: зависимость Армении от одного силового центра равносильно самоубийству
Экс-глава Минюста: Насильственная деарменизация Арцаха затмила героическую борьбу арцахской молодежи с агрессией 19-20 сентябряЭкс-глава Минюста: Насильственная деарменизация Арцаха затмила героическую борьбу арцахской молодежи с агрессией 19-20 сентября
Каждая страна сама определяет уровень своего участия в том или ином мероприятии - Захарова
Сердар Бердымухамедов: Туркменистан готов увеличить экспорт газа и электроэнергии в страны ОЭССердар Бердымухамедов: Туркменистан готов увеличить экспорт газа и электроэнергии в страны ОЭС
Эксперт: зависимость Армении от одного силового центра равносильна самоубийству            Эксперт: зависимость Армении от одного силового центра равносильна самоубийству            
В Армении расширили круг бенефициаров программы в рамках вспомогательных репродуктивных технологийВ Армении расширили круг бенефициаров программы в рамках вспомогательных репродуктивных технологий
Захарова: Россия оказывает содействие Армении и карабахским армянам в гуманитарной сфереЗахарова: Россия оказывает содействие Армении и карабахским армянам в гуманитарной сфере
Москва: Поставить точку в вопросе разблокирования региональных коммуникаций на Южном Кавказе не удается из-за отсутствия политической воли у сторонМосква: Поставить точку в вопросе разблокирования региональных коммуникаций на Южном Кавказе не удается из-за отсутствия политической воли у сторон
Все партнеры Армении, заинтересованные в установлении мира и стабильности в регионе, могут оказать содействие в активизации мирного процесса - МИДВсе партнеры Армении, заинтересованные в установлении мира и стабильности в регионе, могут оказать содействие в активизации мирного процесса - МИД
МИД РА: процесс делимитации армяно- азербайджанской границы должен пройти в соответствии с советскими картами 1975 годаМИД РА: процесс делимитации армяно- азербайджанской границы должен пройти в соответствии с советскими картами 1975 года
Пашинян выступит на Парижском форуме мираПашинян выступит на Парижском форуме мира
Ситуация в Армянском государственном университете физкультуры и спорта не может не вызывать озабоченности - министрСитуация в Армянском государственном университете физкультуры и спорта не может не вызывать озабоченности - министр
Армяно-американское военное сотрудничество продолжается на высоком уровне в соответствии с планом взаимодействия - начальник ГШАрмяно-американское военное сотрудничество продолжается на высоком уровне в соответствии с планом взаимодействия - начальник ГШ
Власти Армении приняли дополнительную 2-месячную программу по содействию вынужденным переселенцам из АрцахаВласти Армении приняли дополнительную 2-месячную программу по содействию вынужденным переселенцам из Арцаха
Все ответы остались за тюлемВсе ответы остались за тюлем
Настоятель церкви Св. Аствацацин села Гарни расстрижен за самовольное покидание места службыНастоятель церкви Св. Аствацацин села Гарни расстрижен за самовольное покидание места службы
Медицинские работники из Нагорного Карабаха получат право на трудоустройство без наличия соответствующих кредитовМедицинские работники из Нагорного Карабаха получат право на трудоустройство без наличия соответствующих кредитов
Армения и Италия обсудили вопросы оборонного сотрудничестваАрмения и Италия обсудили вопросы оборонного сотрудничества
Мирзоян поприветствовал заявление стран Мирзоян поприветствовал заявление стран "Большой семерки" по ситуации на Южном Кавказе
Туркменистан будет экспортировать природный газ в ИракТуркменистан будет экспортировать природный газ в Ирак
Азербайджанские вандалы снесли памятник Степану Шаумяну в оккупированном СтепанакертеАзербайджанские вандалы снесли памятник Степану Шаумяну в оккупированном Степанакерте
Анкара раскритиковала доклад Еврокомиссии по ТурцииАнкара раскритиковала доклад Еврокомиссии по Турции
The Guardian: Проекты British Petroleum помогли финансировать военную агрессию Азербайджана в отношении АрцахаThe Guardian: Проекты British Petroleum помогли финансировать военную агрессию Азербайджана в отношении Арцаха
ЗПЧ Арцаха обратил внимание международных акторов на невозможность совместного проживания армян и азербайджанцев, опубликовав кадры снесенного памятника Шаумяну в СтепанакертеЗПЧ Арцаха обратил внимание международных акторов на невозможность совместного проживания армян и азербайджанцев, опубликовав кадры снесенного памятника Шаумяну в Степанакерте
Правоохранительные органы Армении обнаружили и задержали сына бывшего губернатора Сюникской области республикиПравоохранительные органы Армении обнаружили и задержали сына бывшего губернатора Сюникской области республики
Заседание правительства Армении 9 ноября началось с минуты молчанияЗаседание правительства Армении 9 ноября началось с минуты молчания
Пожарно-спасательным отрядам Армении пока не удается справится с огнем в Национальном парке ДилижанаПожарно-спасательным отрядам Армении пока не удается справится с огнем в Национальном парке Дилижана
Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о членстве с Украиной и Молдовой, а Грузии предоставить статус кандидата Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о членстве с Украиной и Молдовой, а Грузии предоставить статус кандидата
Омбудсмен Армении на форуме в Копенгагене подняла вопрос о правах насильственно переселенных из Нагорного КарабахаОмбудсмен Армении на форуме в Копенгагене подняла вопрос о правах насильственно переселенных из Нагорного Карабаха
Страны <Большой семерки> выразили серьезную обеспокоенность гуманитарными последствиями изгнания армян из Нагорного Карабаха АзербайджаномСтраны <Большой семерки> выразили серьезную обеспокоенность гуманитарными последствиями изгнания армян из Нагорного Карабаха Азербайджаном
Жозеп Боррель обсудил с Мелани Жоли участие канадской стороны в гражданской миссии ЕС в АрменииЖозеп Боррель обсудил с Мелани Жоли участие канадской стороны в гражданской миссии ЕС в Армении
По главным улицам пустого Степанакерта Алиев устроил военное шоуПо главным улицам пустого Степанакерта Алиев устроил военное шоу
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
После закупки РСЗО После закупки РСЗО "Пинака" Армения приобретет в Индии системы обнаружения и подавления БПЛА - СМИ
Очередной обвиняемый в госизмене был отпущен на свободу в зале суда, после года заключенияОчередной обвиняемый в госизмене был отпущен на свободу в зале суда, после года заключения
Информация о 16 армянских пленных, удерживаемых Азербайджаном, передана их семьям через ЕСПЧИнформация о 16 армянских пленных, удерживаемых Азербайджаном, передана их семьям через ЕСПЧ
Глава Комиссии по телевидению и радио РА принял содокладчиков Мониторинговой комиссии ПАСЕГлава Комиссии по телевидению и радио РА принял содокладчиков Мониторинговой комиссии ПАСЕ
Мгер Григорян рассказал Луису Боно перспективы развития региона в результате реализации проекта <Перекресток мира>Мгер Григорян рассказал Луису Боно перспективы развития региона в результате реализации проекта <Перекресток мира>
Дипломат: Режим Алиева должен заплатить за этнические чистки в АрцахеДипломат: Режим Алиева должен заплатить за этнические чистки в Арцахе
Теплицы для переселенцев Арцаха։ ноябрьская программа «Сила одного драма».Теплицы для переселенцев Арцаха։ ноябрьская программа «Сила одного драма».
Генсек ОДКБ: Проект решения Организации по разрядке ситуации на Южном Кавказе остается в силе в случае достижения консенсусаГенсек ОДКБ: Проект решения Организации по разрядке ситуации на Южном Кавказе остается в силе в случае достижения консенсуса
Замглавреда Замглавреда "Le Figaro" раскритиковал ЮНЕСКО за позицию по Азербайджану
Самвел Шахраманян попросил генерального прокурора Армении расследовать сообщения о преступлениях со стороны должностных лиц АрцахаСамвел Шахраманян попросил генерального прокурора Армении расследовать сообщения о преступлениях со стороны должностных лиц Арцаха
Американский сопредседатель МГ ОБСЕ вновь в ЕреванеАмериканский сопредседатель МГ ОБСЕ вновь в Ереване
Армения и Беларусь к 30-летию установления дипотношений выпустили тематические марки Армения и Беларусь к 30-летию установления дипотношений выпустили тематические марки "Национальные танцы"
Переселенцы из Арцаха, имеющие на руках синие паспорта, де-юре уже являются гражданами Республики Армения - Вардан АйвазянПереселенцы из Арцаха, имеющие на руках синие паспорта, де-юре уже являются гражданами Республики Армения - Вардан Айвазян
Татоян: Правительство Азербайджана сделало Вагифа Хачатряна очередной жертвой своих политических игрТатоян: Правительство Азербайджана сделало Вагифа Хачатряна очередной жертвой своих политических игр
Путин: Действия некоторых государств прямо направлены на расшатывание в странах СНГ легитимной властиПутин: Действия некоторых государств прямо направлены на расшатывание в странах СНГ легитимной власти
Оппозиционер: Пашинян готовит гладкое поле для удовлетворения азербайджанских аппетитовОппозиционер: Пашинян готовит гладкое поле для удовлетворения азербайджанских аппетитов
Армения попросила Международный суд обеспечить право насильственно депортированного из Нагорного Карабаха населения вернуться в свои домаАрмения попросила Международный суд обеспечить право насильственно депортированного из Нагорного Карабаха населения вернуться в свои дома
Секретарь Совбеза России: Запад провоцирует эскалацию обстановки на Южном КавказеСекретарь Совбеза России: Запад провоцирует эскалацию обстановки на Южном Кавказе
Уголовное преследование в отношении Джалала Арутюняна по одному эпизоду прекращено - адвокатУголовное преследование в отношении Джалала Арутюняна по одному эпизоду прекращено - адвокат
Южная Корея в следующем году откроет посольства в Армении и ГрузииЮжная Корея в следующем году откроет посольства в Армении и Грузии
МОФ: Убежденный франкофон, посол Тер-Степанян на протяжении всей своей карьеры работал над продвижением французского языка в своей странеМОФ: Убежденный франкофон, посол Тер-Степанян на протяжении всей своей карьеры работал над продвижением французского языка в своей стране
Правительство РА профинансирует повышение зарплат сотрудникам офисов адвокатов на 15%Правительство РА профинансирует повышение зарплат сотрудникам офисов адвокатов на 15%
Скончался видный армянский дипломат Кристиан Мишель Тер-СтепанянСкончался видный армянский дипломат Кристиан Мишель Тер-Степанян
В свое время никакого нормативного правового акта о приобретении гражданства РА жителями Республики Арцах не принималось - Геворг ДаниелянВ свое время никакого нормативного правового акта о приобретении гражданства РА жителями Республики Арцах не принималось - Геворг Даниелян
Израильские радикалы, нападая на христиан, бьют в спину своему же государству - Армянский центр культуры и образованияИзраильские радикалы, нападая на христиан, бьют в спину своему же государству - Армянский центр культуры и образования
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
Читать больше



Эксперты
В свое время никакого нормативного правового акта о приобретении гражданства РА жителями Республики Арцах не принималось - Геворг ДаниелянВ свое время никакого нормативного правового акта о приобретении гражданства РА жителями Республики Арцах не принималось - Геворг Даниелян
Экс-министр обороны Армении: мы Арцах обязательно вернем, мы проиграли сражение, но не войнуЭкс-министр обороны Армении: мы Арцах обязательно вернем, мы проиграли сражение, но не войну
У Союза армян Украины две Родины - Давид МкртчянУ Союза армян Украины две Родины - Давид Мкртчян
Евродепутат: Вопрос прав армян Арцаха не может быть предметом торга для ЕСЕвродепутат: Вопрос прав армян Арцаха не может быть предметом торга для ЕС
Эксперт: Ошибка России в том, что она посчитала, что Армения никуда не денется, и оттягивала решение многих проблeмЭксперт: Ошибка России в том, что она посчитала, что Армения никуда не денется, и оттягивала решение многих проблeм
Читать больше
Комментируемые
После закупки РСЗО После закупки РСЗО "Пинака" Армения приобретет в Индии системы обнаружения и подавления БПЛА - СМИ
Ахоян в соцсети призывал составить список тех, кого нужно убить после отстранения Пашиняна от власти - СК РААхоян в соцсети призывал составить список тех, кого нужно убить после отстранения Пашиняна от власти - СК РА
Армен Григорян не поедет в Москву на встречу секретарей Совбезов СНГАрмен Григорян не поедет в Москву на встречу секретарей Совбезов СНГ
Тагуи Товмасян сигнализирует о дискриминации студентов из Арцаха в армянских вузахТагуи Товмасян сигнализирует о дискриминации студентов из Арцаха в армянских вузах
С 6 ноября переселенцы из Арцаха смогут обращаться для получения гражданства Армении - МВДС 6 ноября переселенцы из Арцаха смогут обращаться для получения гражданства Армении - МВД
Грузинский парламентарий: Мы хотим, чтобы Тбилиси стал местом, где будет подписан великий мирный договор между Ереваном и БакуГрузинский парламентарий: Мы хотим, чтобы Тбилиси стал местом, где будет подписан великий мирный договор между Ереваном и Баку
Политолог: Деарменизация Арцаха - один из сценариев международного заговора, который пытаются повторить в секторе ГазаПолитолог: Деарменизация Арцаха - один из сценариев международного заговора, который пытаются повторить в секторе Газа
Детектив не звонит дваждыДетектив не звонит дважды
Предложенная Арменией концепция <Перекресток мира> направлена, в первую очередь, на формирование в регионе атмосферы мира - спикерПредложенная Арменией концепция <Перекресток мира> направлена, в первую очередь, на формирование в регионе атмосферы мира - спикер
Премьеры Армении и Азербайджана провели встречу в ГрузииПремьеры Армении и Азербайджана провели встречу в Грузии
Захарова: Все более очевидным становится ошибочность ставки Еревана на западное посредничество в деле армяно-азербайджанской нормализацииЗахарова: Все более очевидным становится ошибочность ставки Еревана на западное посредничество в деле армяно-азербайджанской нормализации
Мы должны работать, прежде всего, над улучшением наших отношений в нашем регионе - Пашинян о напряженности в отношениях с РФМы должны работать, прежде всего, над улучшением наших отношений в нашем регионе - Пашинян о напряженности в отношениях с РФ
"Нет бумажки - ты букашка" или почему Годума завернула законопроект о признании водительских удостоверений Армении
Пашиняну вручен Большой крест ордена Пия IX от имени Папы ФранцискаПашиняну вручен Большой крест ордена Пия IX от имени Папы Франциска
Армения закупит у Франции радары Ground Master 200, бинокли и датчики с Safran и ЗРК Армения закупит у Франции радары Ground Master 200, бинокли и датчики с Safran и ЗРК "Мистраль"