Четверг, 9 Ноября 2023 15:00

АрмИнфо. После громкой в хорошем смысле слова премьеры моноспектакля Елены Варданян <Я дочь Распутина> в Литве (в рамках фестиваля Atspindys), представление показали на родине режиссера - в Армении.

Ереванская премьера состоялась на сцене Малого театра (NCA) в рамках Международного фестиваля моноспекталей Armmono+. Спектакль был поставлен по мотивам пьесы армянского драматурга Рафаэля Акопджаняна. Роль Марии Распутиной - дочери Григория Ефимовича Распутина - исполнила актриса Ереванского русского драматического театра им. К. Станиславского Лиля Мукучян.

Стоит отметить, что это не первый творческий тандем Елены Варданян и Лили Мукучян. Первая их совместная работа - моноспектакль <Варечка> по мотивам новеллы Григория Константинопольского <Бешеная Балерина> принес актрисе Приз V Международного фестиваля малых форм <Островский-Fest> в Кинешме <За лучшую женскую роль>.

По словам автора пьесы Рафаэля Акопджаняна, <Я дочь Распутина> была написана в 2003 году в Мексике, через год, в 2004г. ее поставил в Варшаве польский режиссер Сильвестер Бирага. Через 20 лет он вновь обратился к этой пьесе, показав ее уже словацкому зрителю. И, примечательно, что премьера в Ереване состоялась в один день и одно время с премьерой в Словакии. <Театральная логика подсказывает, что встретятся две разные <дочери Распутина!>, - отметил драматург.

Как прошла премьера в Словакии нам неизвестно, но в Армении спектакль ждали с явным интересом. Зал театра был переполнен, требовались дополнительные места, чтобы уместить всех желающих в небольшом пространстве NCA. Однако ничего удивительного о представлении сказать нельзя - актриса Лиля Мукучян была как всегда неподражаема и великолепна в роли, которую исполняла, в которой прожила от начала и до конца спектакля. Страсти, бушующие в героине, моментально сменялись кротостью, чувство собственного достоинства - падением, полным отчаянием, чувство победы - полным ощущением своего проигрыша, безысходностью.

Действия на сцене проходили за тюлем, что еще более подчеркивало неспособность до конца разгадать истинные мотивы, истинные чувства и отношение Марии Распутиной к своему отцу, к себе, своей жизни и будущему. Много вопросов возникло, хотя сказано было все. Все ответы остались за тюлем, в комнате Марии Распутиной, где пишется книга об отце, где стоят его портреты, где предаются проклятию убийцы отца, и вроде вся жизнь, все ее сущность посвящена ему, но только все еще осталось загадкой - об этом ли так горько проливались слезы дочери Распутина?

Отметим, что спектакль <Я дочь Распутина> является четвертой режиссерской работой актрисы Елены Варданян. В списке ее работ спектакли <В ожидании его> (по мотивам пьесы Михаила Хейфеца), <Бред вдвоем> (Эжен Ионеско) и <Варечка> (Григорий Константинопольский).

Над <Дочерью Распутина> работали также художник Тигран Арутюнян, художник по свету Айк Агабекян, художник по звуку Никита Монахов.