Четверг, 9 Ноября 2023 14:47

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян поприветствовал заявление стран "Большой семерки" по ситуации на Южном Кавказе.

"Приветствуя заявление стран G7, мы подчеркиваем, что решительные международные шаги и четкие публичные обязательства всех вовлеченных сторон имеют первостепенное значение для нормализации ситуации отношений Армении и Азербайджана в соответствии с заявлением в Гранаде, а также для удовлетворения потребностей армян, насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха. Армения имеет такое обязательство", - написал Мирзоян в своем микроблоге в Твиттер.

Как ранее сообщало АрмИнфо, в совместном заявлении глав МИД "Большой семерки" по итогам двухдневной встречи в Токио, была выражена серьезная обеспокоенность гуманитарными последствиями изгнания армян из Нагорного Карабаха после военной операции, проведенной Азербайджаном.

"Мы призываем Азербайджан полностью соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву, и приветствуем международные усилия по удовлетворению неотложных гуманитарных потребностей тех, кто был перемещен.

Мы подчеркиваем нашу поддержку продвижению устойчивого и прочного мира между Арменией и Азербайджаном, основанного на принципах неприменения силы, уважения суверенитета, нерушимости границ и территориальной целостности", -говорилось в заявлении глав МИД G7.