Четверг, 9 Ноября 2023 11:45

АрмИнфо.Азербайджанские вандалы продолжают уничтожать армянские историко-культурные и религиозные объекты в оккупированном Арцахе.

На этот раз жертвой вандалов стал памятник Степану Шаумяну в оккупированном Степанакерте.

В азербайджанских телеграм-каналах распространяются кадры снесенного памятника Шаумяну, именем которого назван город.

А меж тем, международное сообщество сквозь пальцы смотри на данные варварские действия Азербайджана. Более того, представитель Азербайджана избирается вице- президентом на 42-й Генеральной конференции ЮНЕСКО.