Четверг, 9 Ноября 2023 11:43

АрмИнфо.Проекты British Petroleum (BP) по топливу в Азербайджане помогли финансировать военную агрессию против армян Арцаха (Нагорного Карабаха).

Как говорится в статье The Guardian, с 2020 года компания BP поставила Баку нефть и газ на сумму почти 35 миллиардов долларов (28,6 миллиарда фунтов стерлингов). Доля Азербайджана в двух крупных нефтегазовых проектах, которыми управляет британская нефтяная компания, помогла увеличить военные расходы в более чем 4 раза с 2020 года.

Старший активист организации Global Witness Доминик Иглтон отмечает, что длительное партнерство BP с "диктатурой" Алиева финансировало милитаризацию Азербайджана и агрессию против Армении. "Компания BP была рада продолжить бурение, поскольку она ничему не научилась из исторической ошибки, которую совершила в России", - отметил он.

"Финансирование жестоких диктаторов - это всегда плохая стратегия", - добавил Иглтон.

Анализ, проведенный неправительственной организацией, показал, что экономическая зависимость Азербайджана от BP, его крупнейшего иностранного инвестора, косвенно помогла финансировать военную агрессию Азербайджана против этнических армян в "спорном регионе", которая вынудила более 100 000 человек покинуть территорию с начала сентября.

Отмечается, что на прошлой неделе BP отчиталась о более слабой, чем ожидалось, прибыли в размере $3,3 млрд за третий квартал по сравнению с $8,2 млрд за те же месяцы прошлого года, что вызвало слухи о том, что вялый курс акций и волнения в совете директоров могут сделать компанию целью поглощения.

Представитель BP заявил, что компания "присутствует в Азербайджане уже три десятилетия, и по-прежнему стремится вести безопасный, надежный и устойчивый энергетический бизнес в регионе".

Согласно соглашению, заключенному между BP и правительством Азербайджана в 1990-х годах, нефтяная компания обязана передавать государству долю ископаемого топлива, которое она производит в результате этих проектов. Подобные соглашения являются обычным явлением в нефтегазовой отрасли как способ разделить риск и прибыль от разработки проектов по ископаемому топливу между иностранными компаниями и принимающим государством.

Финансовая отчетность BP показывает, что с 2020 года она поставила Баку нефти и газа на мировом рынке на сумму почти 35 миллиардов долларов. Эта сумма более чем в четыре раза превышает военные расходы правительства за тот же период, которые достигли 7,9 миллиардов долларов, по данным Стокгольмского международного исследовательского института мира.

"Мы поддерживаем мирное урегулирование конфликта и надеемся, что окончательное решение будет вскоре найдено", - лишь заявил представитель BP.