Среда, 8 Ноября 2023 20:04

АрмИнфо.. Верховный представитель Европейского Союза по внешним связям и политике безопасности Жозеп Боррель обсудил с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли участие канадской стороны в гражданской миссии ЕС в Армении.

<Было приятно встретиться с моим коллегой Мелани Жоли накануне саммита ЕС-Канада. Я поблагодарил ее за участие Канады в гражданской наблюдательной миссии ЕС в Армении", - написал Борель в своем микроблоге в X.

Напомним, что в ходе своего визита в Армению в конце октября министр иностранных дел Канады посетила гражданскую миссию ЕС в Джермуке, где сообщила, что канадская сторона направит двух наблюдателей, которые должны будут присоединиться к миссии.