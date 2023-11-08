Среда, 8 Ноября 2023 18:12

АрмИнфо. После принятия на вооружение реактивных систем залпового огня "Пинака" Армения приобретет в Индии системы обнаружения, защиты и подавления БПЛА для противодействия беспилотникам- камикадзе Азербайджана.

"После того как Армения импортировала из Индии пусковые установки и ракеты, теперь она закупает у своего южноазиатского партнера системы противодействия барражирующим летательным аппаратам. Это происходит в тот момент, когда пострадавшая от кризиса страна очень хотела бы перенять опыт Индии в области модернизации своей устаревшей военной техники", - пишет eurasiantimes.

Отмечается, что несмотря на то, что между кавказскими государствами установился пусть хрупкий, но мир, в Нью-Дели изучают возможность поставки новой партии военной техники в Армению.

По словам анонимных источников знакомых с ситуацией, Армения заключила контракт на поставку разработанной в Индии системы Zen Anti-Drone System (ZADS). Индийские ВВС (IAF) поставили на вооружение эту систему в 2021 году, а индийская армия заказала 20 единиц C-UAS на сумму 2,27 миллиарда индийских рупий или 27,3 миллиона долларов США. Сухопутные войска Индии получат C-UAS в марте 2024 года. Те же анонимные источники сообщили, что Армения подписала с компанией Zen Technologies из Хайдарабада контракт на поставку системы борьбы с беспилотниками на сумму 41,5 млн. долларов, включающий как обучающие программы, так и саму систему ZADS.

"Система Zen Technologies Anti-Drone System - проверенная технология. Она уже поступила на вооружение ВВС Индии, а теперь ее выбрала и индийская армия. И в Армении понимают, что раз индийские вооруженные силы активно используют эти комплексы, то они просто обязаны быть эффективными", - отметил источник.

Система защиты от беспилотников компании Zen Technologies обеспечивает обнаружение, классификацию и слежение за БПЛА с помощью пассивных датчиков наблюдения, камер, а также нейтрализацию "беспилотной угрозы" путем постановки радиопомех.

Система Zen Anti-Drone System - Counter Unmanned Aerial System (CUAS) представляет собой многослойную мультисенсорную архитектуру, способную обеспечить полноценную эшелонированую защиту от атак беспилотных летательных аппаратов.

Напоминается, что Азербайджан в агрессии против Арцаха активно применял ударные дроны и решающую роль в исходе войны сыграли турецкие БПЛА Bayrakter TB-2.

На заседании совета директоров компании Zen Technologies Limited, состоявшемся 28 октября 2023 года, было принято решение об открытии филиала в Армении. Цель - максимальное освоение коммерческих ресурсов этой страны, включая продажи, техническую поддержку и обслуживание.

Армения - небольшое государство без выхода к морю, расположенное в Южно- Кавказском регионе Евразии, - стала для Индии важным стратегическим партнером. В 2022 году, когда Индия заключила сделку на поставку Армении многоствольных реактивных систем залпового огня (РСЗО) PINAKA, противотанковых снарядов и др. боеприпасов на общую сумму в 250 миллионов долларов США, многие восприняли это как попытку Нью-Дели занять свою собственную позицию в конфликте. Это был первый случай, когда Индия экспортировала свою систему "Пинака".

Индийские военные эксперты считают, что Армения остановила свой выбор на РСЗО Pinaka в том числе потому, что по своим боевым характеристикам они не уступают американским комплексам HIMAR. Главным преимуществом комплекса является высокая мобильность. Это особенно важно на фоне активного применения Азербайджаном беспилотных летательных аппаратов, в том числе барражирующих боеприпасов.

Хотя Нью-Дели официально не подтвердил факт поставки ЗРК "Акаш" в Армению, компания Bharat Dynamics Limited (BDL) объявила о получении экспортных заказов от дружественной страны.