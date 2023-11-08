Среда, 8 Ноября 2023 14:06

АрмИнфо. В рамках приуроченной к 30-летию установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Республикой Беларусь инициативы по совместному выпуску армяно-белорусской почтовой марки на тему "Национальные танцы", введены в обращение две тематические почтовые марки.

Как сообщает посольство Армении в Беларуси, каждая из почтовых марок имеет номинальную ценность в 400 драм. На одной из марок изображён армянский народный танец "Берд" (в переводе с армянского языка означает "крепость"), а на другой - белорусский народный танец-кадриль "Лявониха" с указанием соответствующего названия на армянском и английском языках.

Художник-дизайнер (танец "Берд"): Ваагн Мкртчян. Художник (танец "Лявониха"): Татьяна Дольская, дизайнер Марина Витковская.