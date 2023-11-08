Среда, 8 Ноября 2023 13:53

АрмИнфо. Переселенцы из Арцаха, имеющие на руках <синие паспорта>, де-юре уже являются гражданами Республики Армения. Об этом заявил в беседе с АрмИнфо заведующий кафедрой конституционного права Ереванского государственного университета (ЕГУ), доцент Вардан Айвазян.

Напомним, что 26 октября кабмин РА принял постановление о том, что армянам Нагорного Карабаха предоставлен статус временной защиты, приравниваемый к статусу беженца. Правительство им предложило также подать заявление для получения гражданства Республики Армения. Как пояснил глава Службы миграции и гражданства МВД Армении Армен Казарян, синие паспорта, имеющиеся у жителей НК, предоставлялись населению Нагорного Карабаха в качестве проездного документа, а не удостоверения о гражданстве. Советник министра юстиции Армении Артем Суджян, в свою очередь, заявлял, что было соглашение от 1991 года <межгосударственное, между тогдашними министрами внутренних дел Армении и Арцаха, на основании которого эти паспорта (с кодом <070>) выдавались жителям Нагорного Карабаха в качестве проездного документа, то есть документа, с которым можно будет выезжать из страны, путешествовать>.

<Как можно предоставление паспорта объяснять какими-то устными договоренностями?>, - вопрошает эксперт в области конституционного права. <Некорректно называть синий паспорт, выданный арцахцам, проездным документом>, - заявляет он. По его словам, синий паспорт выдается гражданам РА, а документ, позволяющий свободный въезд на территорию РА и проживание без въездной визы, называемый специальным паспортом РА, выдается иностранцам армянского происхождения, а также другим иностранным лицам, ведущим экономическую или культурную деятельность в стране. Эти лица со специальным статусом пребывания имеют равные с гражданами РА права и обязанности, за исключением права участвовать в выборах и права собственности на землю. На них не распространяется обязанность служить в вооруженных силах РА.

<Тем не менее, для приобретения полноценных политических прав - права избирать и быть избранными, занимать госдолжности, арцахцев всего лишь нужно прописать где-либо на территории РА в 29 тыс 800 кв.км., указанных премьером>, - заявляет правовед.

В этом ключе, историю, связанную с обращением за получением гражданства РА и <полноценного паспорта> гражданина РА>, Айвазян называет <ненужной бюрократической волокитой, возможно, нацеленной на то, чтобы разочаровать этих людей>. Тем более, что правительство РА им автоматически обеспечило <статус временной защиты, приравниваемый к статусу беженца>, что может сделать весьма соблазнительной перспективу покинуть Армению и получить убежище в другой - более благоприятной и безопасной стране. <А это дополнительный источник угрозы национальной безопасности>, - отмечает эксперт.

При этом, жителей Арцаха, которые опасаются, что получение гражданства Армении означает отказ от своих имущественных прав, Айвазян напоминает, что по сей день наследники подвергшихся Геноциду армян в Турции в защиту своих имущественных прав могут подавать иск против Турции в международные инстанции. И этому никоим образом не препятствует наличие гражданства другой страны. Вардан Айвазян лишь советуем им сохранить свидетельства о праве собственности в Нагорном Карабахе.

<Вместе с тем, в современном мире, где международное право уже похоронено, а международные организации - от ООН и до ЕС и Совета Европы - находятся в состоянии глубокой импотенции, наивно ожидать защиты прав арцахцев. Ни статус беженца, ни гражданство РА не помогут жителям Арцаха защитить свои имущественные права, если система ценностей в мире, а также соотношение сил между Арменией и Азербайджаном в будущем не изменится>, - заключил завкафедрой Конституционного права ЕГУ.