Среда, 8 Ноября 2023 12:12

АрмИнфо. Уголовное преследование в отношении бывшего командующего Армией обороны Арцаха Джалала Арутюняна по эпизоду контрнаступления 7 октября 2020 год прекращено на основании оправдательного приговора. Об этом на своей странице в Фейсбук написал его адвокат Арсен Сардарян.

"Согласно экспертному заключению Военно-ученой комиссии на 306 страницах, 11 опытных военных ученых единогласно подтвердили, что действия Арутюняна не содержали состава преступления, в ходе контрнаступления он действовал добросовестно, бдительно и грамотно.

К сожалению, несмотря на то, что из содержания того же экспертного заключения очевидно, что Арутюнян не виновен в потерях, причиненных атакой противника на дивизию Д-20 воинской части Цор 12 октября 2020 года, и вся ответственность лежит на плечах командования Д-20, однако уголовное преследование по этому эпизоду не прекращено", - написал он.

Отметим, что 2 сентября 2022 года Следственный комитет Армении предъявил обвинения бывшему министру обороны - командующему Армией обороны Арцаха во время 44-х дневной карабахской войны генерал-лейтенанту Джалалу Арутюняну, ныне занимающему должность начальника службы военного контроля Минобороны Армении.

Как говорится в сообщении Следкома, установлено, что генерал-лейтенант в период военного положения проявил халатное отношение к своим служебным обязанностям, не исполняя их или выполняя ненадлежащим образом. Как следствие, эти действия повлекли тяжкие последствия; военные части понесли огромные потери в живой силе и боевой технике, резервные части стали небоеспособны, занятые огневые позиции оказались под контролем противника. Арутюнян был задержан, но позже был отпущен под подписку о невыезде.

Напомним, что в ходе войны в Арцахе Джалал Арутюнян был ранен в конце октября 2020 года на боевой позиции и 27 октября указом президента Арцаха Араика Арутюняна был освобожден от должности министра обороны-командующего Армией обороны. На должность министра он был назначен 24 февраля 2020 года.

Ранее был арестован другой экс-командующий армией Нагорного Карабаха генерал- лейтенант Микаэл Арзуманян, который сменил Джалала Арутюняна после ранения в ходе войны. Ему предъявлены схожие обвинения. Он уже больше года находится в заключение.