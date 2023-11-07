Вторник, 7 Ноября 2023 14:50

АрмИнфо. Суд в Ереване 6 ноября удовлетворил ходатайство следствия об аресте экс-депутата парламента Армении от фракции ППА, председателя фонда "Возвращение" Арагаца Ахояна за призывы к насилию.

По сообщениям Следственного комитета, 8 июня на своей странице в соцсети Ахоян <озвучил публичные призывы к применению насилия>.

8 июня на своей странице <Aragats Akhoyan> в Facebook он <озвучил публичные призывы применить насилие>. В частности, он, используя ненормативную лексику, призвал составить список тех, кого нужно убить после отстранения премьера Никола Пашиняна от власти.

3 ноября в отношении Ахояна было инициировано уголовное преследование по п.3, ч. 2, ст. 330 УК Армении (публичный призыв к насилию). 6 ноября Ахояна задержали, в суд представили ходатайство о его аресте. Суд частично удовлетворил ходатайство, Ахояна арестовали на месяц.

Напомним, что В 2021 году Ахоян обвинялся в попытке захвата здания правительства. 28 января 2021 года граждане собрались на площади Республики с акцией протеста с требованием отставки Никола Пашиняна, а некоторые из участников попытались пробраться в здание правительства. После этого инцидента были подвергнуты приводу более двух десятков граждан, в их числе и бывший парламентарий.