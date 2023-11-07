Вторник, 7 Ноября 2023 14:43

АрмИнфо. Начальник управления истории и охраны памятников культуры Министерства образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) Армении Арутюн Ванян и дипломаты посольства РА в Италии во главе с послом Цовинар Амбарцумян приняли участие 33-ой сессии Генеральной ассамблеи Международного центра по изучению сохранения и реставрации культурных ценностей (ICCROM) в Риме.

Как сообщает пресс-служба МОНКС РА, Арутюн Ванян представил проблемы сохранения исторических и культурных памятников Нагорного Карабаха и проводимую государственную политику Азербайджана по устранению армянского следа в Арцахе, уничтожению исторических и культурных памятников или фальсификации идентичности. В частности, в докладе подчеркивается, что спасти огромное армянское историческое и культурное наследие можно только при помощи давления и инструментов международных авторитетных структур. В этом контексте в докладе отмечается, что такая же ситуация когда-то существовала в Нахиджеване, где, к сожалению, не удалось сохранить армянское историческое и культурное наследие.

Были представлены четкие факты и цифры относительно уже осуществленных Азербайджаном случаев вандализма и разрушения памятников, ссылки на резолюции и решения, принятые рядом международных авторитетных структур, которые Азербайджан не выполняет в нарушение международного правопорядка.

В ходе заседания также достигнута договоренность о сотрудничестве в рамках проекта "Первая помощь и стабильность" (FAR) культурного наследия в период кризиса, одной из 4-х основных программ ICCROM, учитывая количество находящихся под угрозой исчезновения и пограничных памятников в Армении. Обсуждения конкретных проектов продолжатся в ближайшее время.