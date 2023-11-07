Вторник, 7 Ноября 2023 10:54

АрмИнфо. Арестован бывший депутат Национального Собрания Армении Арагац Ахоян. Об этом на своей странице в Facebook написал член инициативы <Камк> Ваагн Чахалян.

"Несмотря на нашу радость по поводу освобождения нескольких политических заключенных, режим арестовывает новых... И это бастион демократии? Дорогой Ахоян, оставайся сильным>, - написал Чахалян.

Отметим, что согласно имеющейся информации, Ахоян был подвергнут аресту за то, что, якобы, разместил в социальной сети пост, призывающий к насилию.