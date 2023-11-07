Вторник, 7 Ноября 2023 10:51

АрмИнфо. В Иерусалиме продолжаются нападки на армян со стороны израильских радикалов.

В сети распространились видеокадры, как израильские поселенцы плюнули и напали на армянскую семью с перцовым баллончиком перед входом в армянский монастырь в Иерусалиме.

На кадрах отчетливо видно, как один из четырех молодых людей проходя мимо мужчины с ребенком, плюет на него. Происходит словесная перепалка, после которой другой молодой человек применяет перцовый баллончик, после чего они сбегают с места инцидента.

Данные видеокадры вызвали бурную реакцию в социальных сетях. Так, пользователь Твиттер Зара Гиа поделившись видеороликом инцидента, написала: "Подобные преступления на почве ненависти происходят с армянами в Иерусалиме ежедневно. Вот армянский папа занимается своими делами и гуляет с сыном, на него плюют израильтяне: если они делают это с армянами, представьте, что они делают с палестинцами".

Ее пост ретвитнул фронтмент популярной рок-группы System of a Down Серж Танкян, написав: "Нынешнее правительство Израиля придало смелости правым политическим партиям и расистам. За это расплачиваются армяне, старейшие из христиан Иерусалима. Эти ублюдки должны извиниться перед каждым армянином в Иерусалиме за то, что финансировали нашу этническую чистку, вооружая Азербайджан. Представьте себе, если бы Армения вооружила ХАМАС, как бы они себя почувствовали?".

Добавим, что в последние годы участились случаи нападoк на армян со стороны израильтян в Старом городе.