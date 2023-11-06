Понедельник, 6 Ноября 2023 14:04

АрмИнфо. Армянский Патриарх Иерусалима направил письмо израильской компании "XANA CAPITAL" с просьбой расторгнуть договор аренды 25% армянского квартала сроком на 99 лет. Об этом было публичное заявление. Так, экс-омбудсмен Армении Арман Татоян прокомментировал сообщения о том, что израильские экстремисты пытались прогнать армян с территории поместья "Коровий сад" ("Говерун Бордез ").

"Однако вскоре после письма ситуация на местах стала напряженной, особенно после прибытия туда поселенцев, вооруженных армейских офицеров и служебных собак. Учитывая создавшуюся ситуацию, в "Коровий сад" пришли представители армянской общины, Армянский Патриарх и духовенство. Адвокат компания "Керконеан Даджани" (Kerkonian Dajani LLP) Каро Казарян, Фонд Центр права и справедливости "Татоян" и вся юридическая команда находятся в контакте с лидерами общины и следят за ситуацией, принимая меры по разрядке напряженности на территории поместья. Некоторые шаги уже были предприняты вчера вечером", - написал Татоян.

Ранее, на официальной странице армянской общины в Твиттер появилось сообщение о том, что группа израильских поселенцев-экстремистов накануне около 15:00 с оружием и собаками прибыла на место мирной сидячей забастовки армянской общины в Иерусалиме - в поместье "Коровий сад".

В сообщении отмечалось, что они требовали от армян покинуть эту территорию, заявляя, что "это их земля".

"Один из них по имени Дэнни Ротман при поддержке 15 поселенцев потребовал прогнать армян: "Это наша земля, немедленно покиньте территорию!".

Армяне отказались уходить, заявив, что они находятся на территории, принадлежащей им по закону. На место, где произошел инцидент, прибыла израильская полиция, чтобы разрядить ситуацию. Это привело к тому, что к поместью стали прибывать другие поселенцы - с целью демонстрации силы.

Араб-христианин, глава компании Xana Capital Джордж Уорвар - деловой партнер Ротмана, также стал угрожать армянам, заявив: "Я достану вас одного за другим!".

Возглавляющий группу армянских юристов Карниг Керконян созвал экстренную встречу с членами юридической группы в Иерусалиме и местными общественными активистами, чтобы обсудить вопрос принятия дальнейших правовых мер в свете вторжения на территорию Армянского Патриархата в Старом городе. На данный момент поселенцы покинули территорию", - говорится в сообщении.

Напомним, что 1 ноября глава Иерусалимского Патриархата отец Аган Гогчян сообщил, что Армянский Патриархат Иерусалима направил письмо компании Xana Gardens Ltd, в котором сообщает, что расторгает договор от 8 июля 2021 года относительно поместья "Коровий сад" в Армянском квартале Старого города в Иерусалиме.

"Коровий сад" расположен на исторической горе Сион, в юго-западном углу Армянского квартала Иерусалима. Еще в ноябре 2021 года Высший духовный совет при Первопрестольном Эчмиадзине обсудил вопрос аренды поместья "Коровий сад" Иерусалимского Армянского Патриархата и призвал отменить это решение.