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АрмИнфо. Семьи российских миротворцев, которые в сентябре погибли в результате обстрела в Нагорном Карабахе, получат помощь в размере 1 млн рублей от Российского фонда мира, сообщил в своем Telegram-канале председатель правления фонда, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.
Он напомнил, что российские военнослужащие попали под обстрел 20 сентября. "Мы обязаны поддержать их семьи. Прошел месяц с момента трагедии, но мы не допустим, чтобы о ней забыли. Фонд мира под моим личным контролем будет продолжать помогать родным миротворцев", - написал он.
По мнению главы ЛДПР, Россия должна сделать всё возможное, чтобы семьи героев не оставались наедине со своими трудностями.
"Сохранение мира - безоговорочный подвиг. Наши доблестные бойцы выполняли долг, защищая мирное население, пытаясь предотвратить кровопролитие. Их подвиг не будет забыт. Вечная память", - заключил Слуцкий.
Минобороны России сообщило 20 сентября, что автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу из стрелкового оружия в районе населенного пункта Джанятаг в Нагорном Карабахе, военные погибли. Позже, президент Азербайджана Ильхам Алиев принес президенту России Владимиру Путину извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе военных РФ, предложив оказать материальную помощь семья погибших военных. Предварительно, погибло шесть миротворцев. Как позже стало известно, они были убиты азербайджанскими военными как лишние свидетели, после того как стали невольными свидетелями жестоких убийств и насилия в отношении мирных жителей Арцаха.
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|Конгрессмен: Потенциальные нападения президента Азербайджана на юг Армении требуют действий США
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|Тюрколог: Не заметить турецкий национализм и не нейтрализовать его - преступление и гарантия будущих угроз
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|С 6 ноября переселенцы из Арцаха смогут обращаться для получения гражданства Армении - МВД
|Семьи российских миротворцев, погибших в Нагорном Карабахе в ходе последней эскалации, получат помощь в размере 1 млн рублей
|Замглавы МИД РА: Необходимо незамедлительно принять меры для гарантирования прав народа Нагорного Карабаха
|Татоян назвал позорным, дешевым поступком возбуждение уголовного производства в отношении правозащитника Аветика Ишханяна
|Tатоян прокомментировал заявление Арцвика Минасяна о том, что ему было предложено возглавить временное правительство
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|Генпрокуратура возбудила дело об отмывании денег: Согласно СМИ, обвиняемый - двоюродный брат Артура Ванецяна
|Арцахская епархия Армянской Апостольской церкви не будет упразднена
|Алиев выразил признательность тюркским странам за участие в восстановлении Варанды
|Анналена Бербок: Германия предоставит дополнительно 9.3 млн евро Армении для преодоления гумвызовов
|СК Армении возбудило 60 уголовных дел в отношении участников сентябрьских оппозиционных протестов
|Мирзоян о ситуации вокруг сектора Газы: Во всех случаях и конфликтах Армения призывает не таргетировать гражданское население
|Кандидат в депутаты НС решил отказаться от депутатского мандата
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|МИД РА: несмотря на наличие разногласий по ряду вопросам, отношения между Арменией и Россией продолжают развиваться
|Алиев и Эрдоган обсудили армяно-турецкую и армяно-азербайджанскую нормализацию
|ЦИК РА при поддержке правительства Великобритании и в сотрудничестве с IFES объявляет о запуске программы "Поддержка установлению демократии в Армении"
|Фильм Норы Мартиросян об Арцахе покажут в Чехии
|Cозданные при прежних властях Армении механизмы безопасности не сработали - глава МИД РА
|Бербок: Германия и ЕС готовы поддержать Ереван и Баку конкретными инициативами
|В Ереване покажут армяно-французское представление Sois Lange
|Армения придает важность региональному сотрудничеству, в том числе, в рамках платформы "3+3" - Мирзоян
|Американский журналист: Сколько еще армян тайно похитил Азербайджан?
|Мирзоян: в 2024 году Армения намерена открыть посольства в ряде стран
|Для Армении очень важна нормализация отношений с Турцией - МИД
|Посольство Германии: Укрепление доверия и установление примирения на Южном Кавказе очень важно
|В 2024 году деятельность МИД РА будет направлена на нейтрализацию внешних угроз и формирование безопасной среды - Мирзоян
|В Баку решили пригрозить Вашингтону
|Сенатор: Россия не будет заключать с Арменией соглашение по Римскому статуту
|Содокладчики ПАСЕ едут в Ереван
|В Ереване проходит международная конференция, посвященная 100-летию армянского кино
|Команда адвокатов Левона Кочаряна заявила о правовом произволе в рамках рассмотрения уголовного дела в отношении своего подзащитного
|152-й день рождения Александра Спендиаряна ознаменовался открытием обновленной экспозиции его дома-музея
|До 2026 года на побережье озера Севан предстоит очистить 800 гектаров территорий - министр
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|В Армении лица, незаконно откачивающие воду с артезианских скважин Араратской долины, будут привлекаться к уголовной ответственности - министр
|Слуцкий ответил Аршакяну: Предложения Армении по Римскому статуту выглядят как "хорошая мина при плохой игре"
|Азербайджан сообщил о пленении очередного арцахца - на этот раз в оккупированном Карвачаре
|IDBank и Idram консолидируются в армянский холдинг ID Group
|Первая полоса на улице Гераци теперь будет только для движения общественного транспорта
|Глава группы дружбы Эстония-Армения: Нам не чужда ваша боль
|СНБ Армении сообщила о раскрытии случая подготовки теракта
|Москва обвинила Ереван в демонстративном заигрывании с теми, кто агрессивно противостоит России
|Захарова: Москва приветствует любые контакты, способствующие снятию напряженности между Баку и Ереваном
|Вице-спикер НС РА: на данный момент на армяно- азербайджанской границе нет скопления войск
|Комиссия по телевидению и радио РА выявила нарушения российскими телеканалами условий межправсоглашения - Акопян
|Спикер: Армения высоко ценит четкие сигналы Японии относительно неприемлемости политики Азербайджана по применению силы
|Специальное подразделение СНБ по охране коммуникаций приступило к работе - премьер
|Оппозиционный депутат напомнил Вашингтону: Азербайджан уже без последствий оккупировал суверенные территории Армении
|Первоклассники Армении отмечают праздник буквы «А»
|Пресс-релиз по 16-му заседанию министров иностранных дел форума сотрудничества «центральная Азия-республика Корея»
|Мероприятия в рамках форума сотрудничества «Центральная Азия-республика Корея» в Ашхабаде
|В Ереване прошла V республиканская конференция "Современные вызовы и возможности развития военной промышленности Армении"
|Читать больше
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