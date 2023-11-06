Понедельник, 6 Ноября 2023 10:30

АрмИнфо. Семьи российских миротворцев, которые в сентябре погибли в результате обстрела в Нагорном Карабахе, получат помощь в размере 1 млн рублей от Российского фонда мира, сообщил в своем Telegram-канале председатель правления фонда, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

Он напомнил, что российские военнослужащие попали под обстрел 20 сентября. "Мы обязаны поддержать их семьи. Прошел месяц с момента трагедии, но мы не допустим, чтобы о ней забыли. Фонд мира под моим личным контролем будет продолжать помогать родным миротворцев", - написал он.

По мнению главы ЛДПР, Россия должна сделать всё возможное, чтобы семьи героев не оставались наедине со своими трудностями.

"Сохранение мира - безоговорочный подвиг. Наши доблестные бойцы выполняли долг, защищая мирное население, пытаясь предотвратить кровопролитие. Их подвиг не будет забыт. Вечная память", - заключил Слуцкий.

Минобороны России сообщило 20 сентября, что автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу из стрелкового оружия в районе населенного пункта Джанятаг в Нагорном Карабахе, военные погибли. Позже, президент Азербайджана Ильхам Алиев принес президенту России Владимиру Путину извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе военных РФ, предложив оказать материальную помощь семья погибших военных. Предварительно, погибло шесть миротворцев. Как позже стало известно, они были убиты азербайджанскими военными как лишние свидетели, после того как стали невольными свидетелями жестоких убийств и насилия в отношении мирных жителей Арцаха.