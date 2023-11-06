Понедельник, 6 Ноября 2023 10:29

АрмИнфо.Необходимо незамедлительно принять меры для гарантирования прав народа Нагорного Карабаха. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Армении Ваге Геворгян на 44-й Конференции министров Франкофонии в Камеруне.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, в ходе форума, состоявшегося в столице Камеруна Яунде с 4 по 5 ноября, Геворгян представив позицию Армении по различным вопросам повестки дня Международной организации франкофонии.

Касаясь широкой повестки дня сотрудничества между Арменией и МОФ, замминистра подтвердил приверженность Армении распространению и укреплению фундаментальных ценностей организации, а именно мира, демократии, верховенства закона и защиты прав человека. В качестве лучшего примера реализации упомянутых обязательств Геворгян привел заявку Армении на проведение в 2027 году Международных спортивных и культурных игр Франкофонии в РА.

В ходе выступления замминистра также коснулся широкомасштабного военного нападения, развязанного Азербайджаном против Нагорного Карабаха 19 сентября, и проводимой Азербайджаном политики этнической чистки. Он напомнил, что сегодня Армения прилагает значительные усилия для того, чтобы достойно принять более 100 000 беженцев, насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха, в том числе 30 000 детей, и позаботиться об их первоочередных потребностях. В этом контексте была подчеркнута необходимость международной гарантии прав насильственно перемещенного населения Нагорного Карабаха.