Понедельник, 6 Ноября 2023 10:28

АрмИнфо. Экс-омбудсмен Армении Арман Татоян назвал позорным, дешевым поступком возбуждение уголовного производства в отношении правозащитника Аветика Ишханяна.

"Является ли это деяние предметом уголовного преследования или производства, или такое заявление сделал только Аветик?

Во-первых, то, что, согласно официальному разъяснению, против Аветика Ишханяна не возбуждено уголовное преследования, ничего не меняет.

Возбужденное уголовное производство неразрывно связано с господином Ишханяном. Его запись, сделанная 19 сентября, стала основанием для инициирования уголовного процесса.

Эта ситуация более проблематичная. Получается, что мы имеем дело с реальным уголовным преследованием, когда правоохранительный орган знает человека, которого хочет привлечь к ответственности, но чтобы не дать ему легального статуса и возможности в полной мере пользоваться своими правами, возбуждают "невиновное" уголовное производство, а на самом деле его фактически беспочвенно преследуют",

- констатировал Татоян.

Экс-омбудсмен предложил посчитать, сколько людей ежедневно пишет подобного род статусы или высказывается на иных площадках. В этом ключе он поинтересовался, возбуждались ли уголовные производства или же здесь двойные стандарты, и преследуются лишь те, кто критикует действующую власть.

"Эта статья Уголовного кодекса в совокупности с применяемой в Армении порочной практикой является явно антиконституционной и становится статьей по защите чиновников. Аветик Ишханян всю свою жизнь посвятил защите прав человека. Статус обвиняемого и Ишханяна так же несовместимы, как верховенство закона и человек, живущий ради должности", - резюмировал Татоян.

Отметим, что ранее стало известно, что в отношении Аветика Ишханяна возбуждено уголовное производство за призыв к насилию. Как сообщил он сам в Фейсбук, ему позвонили 3 ноября следователи и сообщил, что ему предъявлено обвинение по 330 статье УК - "призыв к насилию". "Основанием для обвинения стала моя запись от 19 сентября текущего года. Я нисколько не жалею о посте, считаю его более чем мягким. Нам нужно гораздо более решительно и жестче говорить и действовать против предателей.

Сегодня даже стыдно, если тебе не предъявлено никакого обвинения, значит ты адаптировался и смирился с потерей Родины. В сталинский период расстреляли двух моих дедушек и одну бабушку, а в брежневский период моего отца отвезли в КГБ, где ему устроили допрос. Наконец, в так называемой независимой, а на самом деле жалкой Армении мне тоже предъявлено обвинение", - сообщил Ишханян.

Добавим, правозащитник Рубен Меликян реагируя на данное сообщение, написал на своей странице в Facebook: "За приведенный ниже пост в отношении правозащитника Аветика Ишханяна возбуждено уголовное преследование. Позор, стыд и срам.

P.S. Вполне логично, что режим нацелился на правозащитника номер один в Армении. Это просто неизбежно в стране, которая превращается в диктатуру".

Напомним, что уголовное преследование в отношении Ишханяна возбуждено за пост, опубликованный 19 сентября под заголовком "смерть врагам", в котором он не исключил, что начатая в этот день война, как и в 2020 году, была договорной. "То, что не удалось сделать до конца в 2020 г., то есть полная сдача Арцаха, пытаются осуществить сейчас. Этому предшествовали антироссийские высказывания предателя, именующего себя премьер-министр, наблюдатели имени ЕС, армяно-американские военные учения, создавшие прекрасную почву для нападения Азербайджана. Азербайджан торопится, потому что трясется стул под его ставленником. Всё равно, несмотря на предателей, Арцах устоит. Смерть предателям", - написал он.